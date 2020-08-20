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    Праймериз дает возможность реализовать свой потенциал – Гани Абдисадыков

    20 Августа 2020, 14:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалист по связям с общественностью АО «Маңғыстаумұнайгаз» Гани Абдисадыков выразил свое мнение касательно праймериз, объявленного Елбасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Настало время различать хорошее от плохого, каждый из граждан беспокоится за будущее нашей страны. Среди нас есть много людей, которые ставят национальные интересы выше своих и весь свой опыт и знания используют во благо нашей родины. Я всегда верю в то, что благодаря таким людям будущее нашей страны будет ярче, чем настоящее. На государственную службу должно прийти побольше таких людей», - сказал Гани Абдисадыков в телефонном разговоре.

    Объявленный Елбасы праймериз, по его словам, открывает прямую дорогу к этой цели.

    «Это нововведение дает возможность выбрать людей, которые по истине думают об интересе своего народа. Дает возможность тем гражданам, которые связывают свое будущее со служением своему народу, активно реализовать свой потенциал», - подчеркнул Гани Абдисадыков.

    Ранее сообщалось, что Елбасы призвал партийцев участвовать в праймериз.

    «Это проводится впервые, это внутрипартийные выборы, это и есть реальный социальный лифт, конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Фото: facebook.gani.abdissadyk

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нур Отан
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