Праймериз: более 82 тысяч казахстанцев проголосовали по бумажным бюллетеням

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчера 3 октября с 08:00 до 14:00 часов прошло голосование по бумажным бюллетеням в 643 населенных пунктах, где имеются проблемы с доступом к Интернету. Это отдаленные районы в областях, за исключением городов республиканского значения. Такие условия созданы для реализации избирательного права всех членов партии «Nur Otan». Об этом сообщил секретарь партии Nur Otan Алибек Алденей, передает МИА «Казинформ».

.«В целом, таким способом проголосовали 82 552 человек.

Для этого были специально открыты избирательные участки, где также работали наблюдатели – доверенные лица кандидатов. По данным региональных организационных комитетов, голосование прошло без нарушений Правил праймериз и строго с соблюдением всех санитарных норм», - написал Алибек Алденей в Facebook.

«Представители участковых счетных комиссий на местах провели подсчет. Протоколы подписаны. Все бюллетени и результаты голосования к 20:00 часам были доставлены в районные филиалы.

Территориальными счетными комиссиями проведена сверка бюллетеней на соответствие данным протоколов. Все материалы уже направлены в Центральный аппарат для контрольной верификации. Каждый бюллетень имеет специальный защитный маркер (тангирная сетка и микрошрифт)», - продолжил он.

«Сейчас завершается внесение результатов голосования по бюллетеням в информационную систему «Праймериз». Обновление данных пройдет одномоментно в ближайшее время. Напоминаю, сроки онлайн-голосования через веб-сайт https://vote.primaries.kz/ и мобильное приложение продлены ровно на сутки, то есть до 14:00 4 октября.», - резюмировал Алибек Алденей.



