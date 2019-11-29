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    Правящей партией Азербайджана рекомендовано распустить парламент

    29 Ноября 2019, 09:00

    БАКУ.КАЗИНФОРМ – В ходе заседания Политического совета правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) депутатам, представляющим партию в парламенте, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента. Об этом вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партий Али Ахмедов сказал в четверг на пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он также отметил, что Политсовет обсудил вопросы, связанные с продолжением реформ в парламенте страны. Проводимые в стране реформы охватывают самые разные сферы общественной жизни. Цель данных преобразований является развитие республики, диверсификация экономики, обеспечение ускоренного развития социальной сферы и повышение благосостояния граждан.

    По его словам, сейчас проводятся реформы в исполнительной власти и в судебно-правовой системе. Но чтобы концепция реформ была полностью системной, преобразования должны проводиться во всех трех ветвях. Члены партии пришли к выводу, что законодательная власть не должна оставаться в стороне.

    ПЕА принадлежит большинство в парламенте. Политсовет партии рекомендовал депутатскому корпусу обратиться к главе государства с инициативой о роспуске парламента.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
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