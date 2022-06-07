Правящая партия Великобритании проголосовала за доверие Борису Джонсону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов 6 июня в ходе тайного голосования в Палате общин по вопросу вотума доверия главе правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издания BBC News.

Борис Джонсон одержал убедительную победу, набрав 59% голосов, что дает ему возможность сохранить свой пост. 211 консерваторов проголосовали за доверие премьер-министру, в то время как 148 проголосовали против него.

Однако, критики отмечают, что доля поддержки Джонсона ниже, чем у его предшественника Терезы Мэй, которая выиграла вотум доверия в 2018 году, набрав 63%. Большое количество недовольных соратников свидетельствует об ослаблении власти премьер-министра и необходимости уйти в отставку.

Голосование было инициировано по меньшей мере 15% депутатами-консерваторами после объявления результатов расследования о вечеринках в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне во время карантина в стране из-за пандемии коронавируса.