Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Правящая партия в Грузии побеждает на парламентских выборах

    22 Ноября 2020, 09:42

    ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - В Грузии завершился второй тур парламентских выборов. Во всех 17 одномандатных округах, где 21 ноября проводился второй тур парламентских выборов, с большим отрывом побеждают кандидаты правящей партии «Грузинская мечта». Таковы предварительные данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Новости-Грузия».

    Право голоса на выборах 21 ноября было у более 2,1 миллиона граждан. Для них были открыты около 2 тысяч участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 562 664 гражданина Грузии.

    По итогам двух туров выборов «Грузинская мечта» получает в парламенте десятого созыва 90 из 150 мандатов. Остальные 60 мест распределились между следующими партиями: «Единое национальное движение», принимавшее участие в выборах в блоке с коалицией «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Альянс патриотов», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Граждане» и Лейбористская партия.

    Результаты выборов:

    Тбилиси

    Мтацминда и Крцаниси:

    «Грузинская мечта» Бека Одишария – 91,57%;

    «Европейская Грузия» Шалва Шавгулидзе – 8,43%.

    Ваке:

    «Грузинская мечта» Нодар Турдзеладзе – 93,72%;

    «Европейская Грузия» Элене Хоштария – 6,28%.

    Сабуртало:

    «Грузинская мечта» Давид Сергеенко — 89,92%;

    «Граждане» Алеко Элисашвили — 10,08%.

    Исани:

    «Грузинская мечта» Каха Кахишвили — 92,15%;

    «ЕНД – Сила в единстве» Хатия Деканоидзе — 7,85%.

    Самгори:

    «Грузинская мечта» Созар Субари — 88,68%;

    «ЕНД – Сила в единстве» Леван Хабеишвили — 11,32%.

    Дидубе-Чугурети:

    «Грузинская мечта» Гия Вольский — 89,95%;

    «Гирчи» Зураб Джапаридзе — 10,05%.

    Надзаладеви:

    «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили — 91,4%;

    «Лейбористская партия Грузии» Шалва Нателашвили — 8,6%.

    Глдани:

    «ЕНД – Сила в единстве» Ника Мелия — 10,64%;

    «Грузинская мечта» Леван Кобиашвили — 89,36%.

    Регионы

    Телави-Ахмета-Кварели-Лагодехи:

    «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили – 88,83%;

    «ЕНД – Сила в единстве» Георгий Ботковели – 11,17%.

    Мцхета-Душети-Тианети-Казбеги:

    «Грузинская мечта» Шалва Кереселидзе – 92,53%;

    «ЕНД – Сила в единстве» Цезарь Чочели – 7,47%.

    Рустави:

    «Грузинская мечта» Нино Лацабидзе — 88,61%;

    «ЕНД – Сила в единстве» Давид Киркитадзе – 11,39%.

    Хашури-Карели:

    «Грузинская мечта» Заал Дугладзе – 91,72%;

    «ЕНД – Сила в единстве» Нато Чхеидзе – 8,28%.

    Кутаиси:

    «Грузинская мечта» Заза Ломинадзе – 91,92%;

    «ЕНД – Сила в единстве» Григол Вашадзе – 8,08%.

    Зестафони-Багдати-Терджола-Ткибули:

    «Грузинская мечта» Бежан Цакадзе – 91,94%;

    «ЕНД – Сила в единстве» Каха Гацадзе – 8,06%.

    Батуми:

    «Грузинская мечта» Ресан Концелидзе – 87,81%;

    «ЕНД – Сила в единстве» Леван Варшаломдзе – 12,9%.

    Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури:

    «Грузинская мечта» Анзор Болквадзе – 88,19%;

    «ЕНД – Сила в единстве» Миша Болквадзе – 11,81%.

    Зугдиди:

    «Грузинская мечта» Ираклий Чиковани – 93,88%;

    «ЕНД – Сила в единстве» Малхаз Джалагония – 6,12%.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Политические партии Грузия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске