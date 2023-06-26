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    Правящая консервативная партия побеждает на парламентских выборах в Греции

    26 Июня 2023, 06:28

    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Правящая консервативная партия Кириакоса Мицотакиса «Новая демократия» набирает больше 40% голосов. Оппозиция показывает худший результат за последние десятилетия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Партия «Новая демократия» победила на повторных парламентских выборах в Греции, которые завершились в воскресенье. По результатам обработки почти 100% бюллетеней, консерваторы набирают 40,5% голосов.

    Ее лидер, премьер-министр Кириакос Мицотакис поздравил сторонников и однопартийцев с победой. В своей победной речи он пообещал большие перемены: повысить заработную плату, обеспечить быстрый рост экономики, сделать из Греции эффективно функционирующее государство и надежного партнера Европы.

    Правоцентристы займут большинство мест в законодательном органе - 158 из 300.

    Главный конкурент «Новой демократии» - партия СИРИЗА - во главе с бывшим премьером Греции Алексисом Ципрасом набирает 17,8% голосов (на майских выборах у нее было 20%).

    Социалисты объединения ПАСОК получили чуть менее 12% голосов.

    В парламент Греции также проходят коммунисты. Их результат - 7,6% голосов избирателей.

    Трехпроцентный порог в этот раз преодолели восемь политических сил.

    Среди них новая партия «Спартанцы» (4,7%). Для греческих ультраправых это исторический результат.

    На прошлых выборах в мае ни одной из политических сил не удалось набрать достаточно голосов для формирования правительства. Ближе всех к цели была «Новая демократия» с 40,79% (146 мест из 300), однако Мицотакис не стал формировать коалицию.

    Ранее сообщалось, что в Греции начались повторные парламентские выборы. Всего в выборах участвовали кандидаты от 32 партий.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Греция Европа Мировые новости
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