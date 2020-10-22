Правовые основания для отмены или переноса выборов отсутствуют - ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько целесообразно проводить выборы в условиях пандемии и как будут обеспечиваться санитарные меры во время предстоящих выборов депутатов, рассказали в ЦИК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, действительно, в нашей стране и во всем мире все государства испытывают определенные трудности в связи с распространением инфекции. Но тем не менее, жизнь не останавливается, мы должны работать и творить. Поэтому, как ранее отмечали, выборы будут проходить в соответствии с законами и установленными сроками. У нас в нашей стране ни Конституцией, ни законами не предусмотрены отмена или перенос выборов в условиях введения карантина или других моментов», - пояснил в ходе онлайн-брифинга член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Серик Сыдыков.

«Может возникнуть вопрос с легитимностью государственных органов и должностных лиц, поскольку Конституция и законы также не предусматривают продление полномочий избираемых должностных лиц и государственных органов. Поэтому, выборы будут проходить в установленные сроки», - рассказал С. Сыдыков.

Он также добавил, что во многих государствах и странах на сегодняшний день выборы проводятся.

«В процессе подготовки к очередной выборной кампании мы наткнулись на интересную деталь - в 1918 году американцы выиграли Конгресс, когда в мире свирепствовала пандемия «испанки». Выборы состоялись, явка оказалась на 10% ниже», - привел пример спикер.

«Поэтому, правовые основания для того, чтобы отменить или перенести, продлить полномочия выборных должностных лиц отсутствуют. Мы летом провели выборы депутатов Сената. Там действительно, было ограниченное количество выборщиков, тем не менее органами здравоохранения, территориальными комиссиями провели соответствующую работу. Установлены определенные правила», - рассказал Серик Сыдыков.

Вместе с тем, член ЦИК РК проинформировал, что по процессу подготовки к выборам проводится совместная работа с органами здравоохранения. Так, как заверил спикер, будут приняты все необходимые меры по недопущению распространения инфекции во время голосования.

Напомним, 21 октября Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Выборы состоятся 10 января 2021 года.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.