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    Правовая статистика содействует профилактическому реагированию в сфере бытового насилия

    31 Октября 2022, 20:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во всем мире ценность института семьи рассматривается как залог здоровья нации и процветания общества. Правонарушения в семейно-бытовых отношениях зачастую совершаются самыми близкими для каждого из жертв людьми: супругом, отцом, матерью, сестрой, братом, другим близким родственником. Поэтому само явление бытового насилия приводит к нарушению семейных отношений и устоев семьи, подрывает ценность института семьи, передает МИА «Казинформ».

    Как отмечает старший прокурор управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Ахметова Р.Д., согласно статистическим данным за 9 месяцев 2022 года в республике зарегистрировано на 7,2% меньше уголовных правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, это 675 против 727 за аналогичный период прошлого года.

    Как показывает анализ, 76,6% правонарушений данной категории совершается в домашних условиях, 56% - в состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности за совершение правонарушений в семейно-бытовой сфере привлечены более 12 тыс. лиц.

    В целях проведения качественных прогнозов и анализов, повышения профилактики и выработки действенных мер по предупреждению правонарушений, статсведения о количестве зарегистрированных уголовных и административных правонарушений выделены в отдельную категорию показателей в статистических отчетах форм №1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» и №1-АД «О результатах рассмотрения уполномоченными органами дел об административных правонарушениях».

    Информирование населения и общественности о результатах выявления и пресечения насилия в семейно-бытовой сфере обеспечивается путем ежемесячного (ежеквартального) размещения статистической отчетности на информационном портале Комитета по правовой статистике и специальным учетам qamqor.gov.kz.

    В разделе «Правовая статистика» пользователи могут получить интересуемые количественные сведения по заданному периоду, региону, ведомству из формируемых Комитетом статистических отчетов.
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