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    Православные казахстанцы встретят Рождество Христово

    5 Января 2023, 15:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7 января Казахстан встретит праздник мира и Божией любви к людям – Рождество Христово, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рождественское богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. Литургия начнется 6 января в 23:00. Ее можно будет посмотреть онлайн.

    В Успенском кафедральном соборе Астаны праздничную службу совершит викарий, управляющий делами Православной церкви Казахстана епископ Каскеленский Геннадий.

    «В Казахстане с древних времен и до наших дней существует добрая традиция всенародно отмечать праздники двух ведущих конфессий страны – Ислама ханафитского мазхаба и Православного христианства. Священные даты календаря объединяют наш многонациональный народ», - сказал на пресс-конференции митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

    По его словам, в Рождественскую ночь и во все дни святок в храмах Казахстана будут совершаться молитвы о восстановлении мира, искоренении ненависти и умножении любви.

    «В дни празднования Рождества Христова верующие люди будут возносить молитвы о мире, о прекращении вражды, об искоренении ненависти и злобы. Необходимо изгнать из своей жизни всякое недоброе слово и дело. Апостол Павел учит нас: «Побеждай зло добром». Мир и согласие в народе, в стране, в городе, в коллективе и в семье начинаются с мирного устроения отдельно взятой человеческой души, с примирения ее с Богом, с ближним и совестью», - отметил митрополит.

    Митрополит также заявил, что главной традицией празднования Рождества Христова являются добрые дела.

    «Издревле заведено в праздник дарить подарки и радовать виновника торжества. Давайте принесем в дар Новорожденному Христу хотя бы одно конкретное доброе дело, от которого нашему ближнему станет легче, радостнее и светлее. Постараемся стать милосердными и великодушными, проявим усердие, помогая больным, одиноким, несчастным, несмотря на то, что в наши дни творить благие дела сложнее, чем в прошлые годы», - призвал казахстанцев митрополит.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия Дата Общество
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