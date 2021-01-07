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    Православные христиане отмечают Рождество Христово

    7 Января 2021, 00:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня православные христиане отмечают один из великих дней – Рождество Христово, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Православное Рождество, наряду с мусульманским праздником Курбан айт, в Казахстане являются выходными днями. Решение об этом было принято в 2005 году, после выступления Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева на 11-й сессии Ассамблеи народа Казахстана 22 ноября.

    Елбасы говорил о том, что в 2006 году ожидается проведение Второго Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Этот большой форум, проводящийся в столице Казахстана по инициативе Первого Президента, давно признан, как уникальная диалоговая площадка для представителей всех религий и конфессий.

    «Я горжусь тем, что нам есть что сказать и что предложить миру – наш опыт дружбы и согласия, благополучного и успешного развития! И сегодня, отдавая дань уважения двум самым крупным конфессиям в нашей стране, хочу предложить объявить праздничными выходными днями первые дни мусульманского праздника Курбан-айт и христианского Рождества. Прошу Правительство проработать этот вопрос», – сказал Нурсултан Назарбаев.

    Поскольку объявление религиозных праздников государственными противоречит конституционному законодательству, группой депутатов Парламента было предложено внести поправки не в Закон о праздниках, а в действовавший тогда Закон о труде.

    Курбан айт и православное Рождество давно стали не просто религиозными праздниками, а частью духовной жизни 95% населения Казахстана.

    Таким образом, инициатива Елбасы была реализована в Законе «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан» от 30 декабря 2005 года. С тех пор, первый день праздника Курбан айт, который отмечается по мусульманскому календарю, то есть, каждый год приходится на другой день, и Православное Рождество, отмечаемое 7 января, стали выходными днями.

    Можно добавить, что сейчас указанная поправка действует в виде пункта 5 статьи 84 Трудового кодекса Республики Казахстан: «Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января – православное Рождество являются выходными днями независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности (графикам вахт)».

    Оплата труда в Курбан айт и Православное Рождество производится в соответствии со статьей 109 Трудового кодекса: «Оплата работы в праздничные и выходные дни производится в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника».

    Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

    В православии Рождество Христово празднуется 7 января, входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

    Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

    Напомним, Православные Казахстана с 6 на 7 января отмечают Рождество Христово. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах страны.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Религия Общество
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