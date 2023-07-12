Правоохранители причисляют бизнес к ОПГ для получения «удобных» показаний - зампред нацпалаты «Атамекен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня имеет место тенденция, когда положения по организованной преступности применяются к учредителям, руководителям и сотрудникам коммерческих организаций. В сферу борьбы с криминалом вовлекаются преступления в сфере экономики. О том, почему правоохранительные органы принимают коммерческие компании за преступные группировки и как Нацпалата планирует защитить бизнес в таком случае, рассказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров, передает МИА «Казинформ».

В судебно-следственной практике наметилась тревожная тенденция, когда положения УК по организованной преступности формально применяются к учредителям, руководителям и сотрудникам коммерческих организаций.

«Причина кроется почти в полной идентичности признаков коммерческой организации и преступного сообщества. К примеру, наличие единоличного исполнительного органа (единого руководства), организационной структуры (структурированности), извлечение прибыли (получение материальной выгоды) и другие. Ненамеренно или специально признаки коммерческой организации могут быть приняты за атрибуты преступного сообщества. Поскольку предпринимательская деятельность невозможна в одиночку, обвинение бизнеса в организованной преступности становится механизмом репрессий. Это является мощным инструментом в руках правоохранительных органов с целью получения признательных или «удобных» показаний от предпринимателей. Появляется также возможность давления на сотрудников коммерческой организации, которые формально становятся участниками преступного сообщества, выполняя свои трудовые обязанности в компании», - сказал Ербол Устемиров.

В УК есть статьи, имеющие отношение к организованным преступным группам, их составы относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. Эти статьи приняты для борьбы с организованной преступностью, привлечения к ответственности профессиональных криминальных элементов, руководителей, которые сами не совершали преступлений, но возглавляли организованные преступные группировки. Соответственно, для них предусмотрены самые суровые меры наказаний.

«Именно поэтому ни в коем случае нельзя ставить предпринимателей, совершивших экономические преступления, в один ряд с членами ОПГ только из-за того, что компании имеют иерархическую структуру, подчиненность, функциональное распределение по структурным подразделениям. Применение положений УК по организованной преступности к учредителям, руководителям и сотрудникам коммерческих организаций требует особого внимания», - подчеркнул зампредседателя НПП «Атамекен».

В начале этого года благодаря содействию НПП «Атамекен» с троих предпринимателей были сняты подозрение в совершении преступления в составе ОПГ. Они подозревались в причинении имущественного ущерба, но, по версии следствия, владелец предприятия создал для этого преступную группу вместе с работниками фирмы. При наличии лишь экономического состава преступления предприниматели не были бы арестованы, однако обвинение в создании ОПГ стало основанием для заключения бизнесменов под стражу. К счастью, уголовное преследование троих лиц по данной статье было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. В результате подозреваемым мера пресечения изменена на домашний арест.

В целях неповторения данных кейсов Нацпалата предлагает дополнить Нормативное Постановление Верховного Суда РК от 21 июня 2001 года № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии» положениями о том, что учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, не подлежат уголовной ответственности по нормам УК РК по организованной преступности только в силу организационно-штатной структуры организации.

Они также не должны нести уголовное наказание по этим нормам УК РК только в силу совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. Исключением считаются случаи, когда организация была заведомо создана для совершения преступлений.

«В качестве альтернативы данные положения могут быть включены в качестве новой отдельной части в статье 31 УК РК «Уголовная ответственность за уголовные правонарушения, совершенные группой» либо в качестве новой отдельной части 2 в примечании к статье 262 УК РК «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них». Также предлагаем скорректировать практику правоохранительных органов с учетом принятых законодательных мер по усилению защиты граждан», - заключил Ербол Устемиров.