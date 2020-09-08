Правоохранители перейдут на е-формат вынесения решений по конституционным правам граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 октября правоохранительные органы перейдут на электронный формат вынесения ключевых процессуальных решений по делам, по которым затрагиваются конституционные права граждан. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 октября все правоохранительные органы, занимающиеся досудебным расследованием, будут переходить на электронный формат вынесения ключевых процессуальных решений по делам, по которым затрагиваются конституционные права наших граждан. Вчера Генпрокурор страны с рабочей поездкой посетил Павлодарскую область и ознакомился с возможным введением, как будет действовать на практике новые внедрение», - сказал Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.

Он разъяснил механизм новаторства.

«По сути надо сказать, что любое процессуальное решение будет выноситься, и оно незамедлительно будет попадать в единый реестр досудебных расследований – будет видно как надзирающему прокурору и другим участникам процессуального процесса. Что в свою очередь прокурор должен своевременно посмотреть законность, в случае выявления нарушения в этом же электронном формате он его отменяет. То есть здесь задача стоит минимизировать вовлечение наших граждан в орбиту уголовного процесса», - сказал спикер.

«Как отметил Президент, имеется запоздалый надзор, в бумажном варианте они могут фальсифицироваться, могут изменяться – и вот один из способов это цифровизация. Это не наделение прокуроров дополнительными полномочиями, а возложение дополнительной ответственности за права наших граждан в уголовном процессе. Поэтому мы посмотрели, как это действует в Павлодарской области, апробировали и пришли к тому, что эту систему можно внедрять с 1 октября по всей стране», - заключил М. Ахметжанов.