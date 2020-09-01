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    Правоохранительным органам предстоит улучшить процедуру расследования - Президент о борьбе с торговлей людьми

    1 Сентября 2020, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу борьбы с пытками и торговлей людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Остается и вопрос совершенствования национального законодательства по борьбе с пытками. Этот документ, устанавливающий уголовную ответственность за пытки, нужно привести в соответствие с положениями международной Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», - заявил К. Токаев, выступая с ежегодным Посланием.

    Президент также отметил, что в повестке дня находится и вопрос борьбы с торговлей людьми.

    «Здесь Казахстан в глазах международного сообщества выглядит неважно. Правоохранительным органам предстоит улучшить процедуру расследований таких преступлений. Они должны строго наказываться в судебном порядке. Данная важная задача требует скоординированных действий государственных органов. Надеюсь на скорое принятие соответствующих законов в Парламенте», - отметил Глава государства.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана ранее поручил защитить граждан от травли в Интернете.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Борьба с преступностью Права человека Генпрокуратура Другие государственные органы МВД РК Послание Президента РК-2020
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