Правоохранительные органы призывают казахстанцев с пониманием отнестись к требованиям по проверке документов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие просят казахстанцев не воспрепятствовать проверке документов, досмотру автомобилей и с пониманием отнестись к требованиям в период ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При чрезвычайной ситуации в стране населению необходимо с пониманием относиться к требованиям правоохранительных органов по проверке документов. Это поможет скорой стабилизации ситуации в стране, а также задержанию террористов. Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие просят казахстанцев не воспрепятствовать такого рода проверкам и работе полиции, военных», - говорится в сообщении.

«Кроме этого, просим уделить особое внимание на требования сотрудников МВД и военных остановить транспортное средство и не игнорировать его. Также просим без особой необходимости не приближаться к местам повышенной охраны», - добавили в правоохранительных органах.

Напомним, что с учетом сложившейся ситуации Президентом РК было принято решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны. В соответствии с этим, введены ограничения на передвижение, въезд и выезд транспортных средств, проверку документов, досмотр личных вещей, автомашин и грузов, а также запрет на проведение массовых мероприятий и иные меры. .

Отметим, что за их нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность.

В рамках наведения порядка по всем фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований. Сегодня Глава государства провел очередное заседание оперативного штаба. Президенту было доложено, что правоохранительными органами и Вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.

Напомним, в своем обращении народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что дал приказ открывать огонь по террористам на поражение.