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    Правоохранительные и налоговые органы самые коррумпированные - мнение жителей СКО

    27 Октября 2020, 14:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области провела очередной ежеквартальный социологический опрос населения по уровню восприятия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О результатах соцопроса в прямом эфире Аntikor.live рассказал первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин.

    Треть опрошенных считают уровень коррупции в регионе средним. При этом самыми коррумпированными называют деятельность правоохранительных, налоговых и таможенных органов, отрасль транспорта и автомобильных дорог и здравоохранения. К наименее коррумпированным сферам североказахстанцы отнесли физическую культуру и спорт, социальную защиту и сельское хозяйство.

    «В ходе соцопроса было определено, что сталкивались с фактами коррупции, бюрократией, предвзятым отношением со стороны государственных служащих около 800 человек из 1400 опрошенных. Из них лишь 129 обращались по этому поводу в правоохранительные органы либо сообщали непосредственному руководителю», - отметил Н.Жахин.

    В качестве мер борьбы с коррупцией жители региона предложили повышение заработной платы госслужащим, проведение информационно-агитационной работы по формированию антикоррупционной культуры и ужесточение наказания.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Общество
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