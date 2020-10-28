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    Правонарушения списывали из базы «Сергек» в Нур-Султане

    28 Октября 2020, 13:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд уголовных дел в отношении лиц департамента полиции возбудили в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Возбужден ряд уголовных дел в отношении должностных лиц Центра оперативного управления департамента полиции Нур-Султана, которые путем систематических внесений искаженных данных в единый реестр административных правонарушений, зафиксированных камерами «Сергек», на системной основе уводили правонарушителей от ответственности. В настоящее время ведется следствие. Устанавливается круг лиц, очень большое количество правонарушений, списанных из базы «Сергек», - сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану Шынгыс Кабдула в ходе онлайн-брифинга на площадке Astana Adaldyq Alańy.

    В ведомстве также сообщили, что был изобличен заместитель начальника дорожно-патрульной полиции департамента полиции по городу Нур-Султану, который на системной основе осуществлял незаконное списание талонов ГСМ на сумму свыше 1,5 млн тенге, предназначенных для осуществления сотрудниками дорожной полиции города Нур-Султана автопатрулирование города.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Коррупция Другие государственные органы
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