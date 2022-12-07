Правом запрашивать информацию у госорганов наделят субъектов общественного контроля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Законопроект «Об общественном контроле» и сопутствующие законопроекты в первом чтении одобрили депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом определяется понятие общественного контроля. Объектами общественного контроля являются местные государственные и центральные органы, субъекты квазигосударственного сектора и исполнители функций центральных и местных исполнительных органов. Субъектами общественного контроля являются граждане страны, некоммерческие организации, зарегистрированные в Казахстане», - пояснил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали.

По его словам, цель общественного контроля – обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Главный принцип общественного контроля – законность, гласность, открытость и прозрачность, добровольное участие и независимость субъектов общественного контроля.

«Также будут уточнены права и обязанности субъектов и объектов общественного контроля. Например, субъекты общественного контроля имеют право создавать группы общественного контроля, привлекать экспертов, а также запрашивать информацию, обжаловать действия или бездействие объектов общественного контроля. Объекты будут обязаны рассматривать рекомендации объектов общественного контроля и размещать их на интернет-ресурсах, предотвращать конфликты интересов, соблюдать меры безопасности», - заключил глава ведомства.

При этом, он уточнил, что основными формами общественного контроля являются общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественные слушания и другие формы, определенные законодательством республики.



