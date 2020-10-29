Право на информационное забвение предлагают принять казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За нахождение уязвимости информационных систем, в том числе государственных органов будут платиться вознаграждения. Об этом в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, большой вопрос у людей возникает по информационной безопасности. Понятно, во время пандемии все ринулись в интернет. Есть определенные моменты, по которым мы обязаны предпринимать определенные действия. Поэтому Комитет информационной безопасности, который недавно был создан, предлагает пять направлений. Первое: в казахстанском интернет-пространстве присутствуют 150 доменных имен, и эти все 150 имен имеют право обратиться в Комитет, чтобы установили соответствующее приложение веб-тотем, чтобы этот сайт был под определенной защитой. Если будут выявляться определенные уязвимости, то владелец сайта будет оповещен о том, что нужно какие-то меры предпринимать», - пояснил министр.

По его словам, также планируется внедрить сервис по уведомлению населения об использовании персональных данных.

«Вы помните на заре 2010 года, когда Центры обслуживания населения начали набирать обороты, выдавать справки из баз данных, у всех начались подозрения, что операторы ЦОНа могут воспользоваться этим доступом в базу данных и просматривать определенную информацию людей. Тогда решили проблему таким образом, что в личном кабинете электронного правительства у каждого человека фиксируется любой заход в базу данных оператора ЦОН. То же самое теперь будет распространяться на другие государственные органы, которые по тем или иным причинам заходят или просматривают информацию», - отметил Багдат Мусин.

Также он предлагает предоставить казахстанцам право на информационное забвение.

«Третье предложение – право на забвение. Мы говорим, что каждый человек имеет право на забвение. Каждый человек должен иметь возможность удалить о себе информацию из сети интернет. Понятно, мы только начинаем этот путь. Уже есть несколько обращений, которые удовлетворены нашим Комитетом», - сказал министр.

Одна из инициатив касается базы данных согласий на использование персональных данных.

«Сегодня, когда вы приходите в банк и берете кредит, вы подписываете соглашение на обработку вашей информации. Но, конечно же, после погашения вы не имеете с банком никаких взаимоотношений. Но банк или первое кредитное бюро или госкредитное бюро имеет право обрабатывать вашу информацию, чтобы в целом строить какие-то алгоритмы. Это все персональные данные. Поэтому мы хотим дать возможность людям отзывать эти согласия на использование персональных данных», - добавил Багдат Мусин.

В завершение министр предложил вознаграждать казахстанцев за нахождение уязвимости информационных систем, в том числе государственных органов.

Напомним, по наведению порядка в информационных системах государственных органов планируется создать в Казахстане Центр инжиниринга и цифровой трансформации.