Право человека на физическое присутствие на суде по уголовному обвинению должно соблюдаться – Тимур Шакиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Право человека на физическое присутствие на судебном процессе по уголовному обвинению должно полностью соблюдаться. Такое мнение высказал старший правовой советник, Программа для Европы и Центральной Азии, Международная комиссия юристов (ICJ) Тимур Шакиров в ходе онлайн-встречи на тему «Доступ к правосудию во время пандемии COVID-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В большинстве уголовных и гражданских процессов, в отличие от процессуальных слушаний и апелляций, отдельные стороны, или, в уголовных делах, обвинители и обвиняемые, и их адвокаты, обычно физически лично присутствуют в суде. Однако в ответ на вспышку COVID-19 многие судебные органы предоставляют возможность или устанавливают требование, чтобы лица и их адвокаты присутствовали на таких слушаниях только посредством видеоконференций или аналогичных средств, заменяющих физическое присутствие. Мы считаем, что право любого человека на физическое присутствие на судебном процессе по уголовному обвинению должно полностью соблюдаться, в том числе в кризисных или чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия COVID-19. В частности, национальные законы и правила не должны допускать, а на практике суды и другие органы власти не должны проводить уголовные процессы, в которых обвиняемому отказывают в праве физически присутствовать на судебном процессе и, вместо этого, заставляют его участвовать в нем посредством видеосвязи или аналогичной технологии без его свободно выраженного и полностью информированного согласия», – сказал Т.Шакиров.

По его мнению, в любое время, когда видеоконференции или аналогичные технологии используются в качестве замены физического присутствия, власти должны обеспечить, чтобы любая отдельная сторона или обвиняемый, лишенный свободы, имел доступ к адвокату до, во время и после слушаний, включая безопасные и конфиденциальные средства связи между адвокатом и клиентом. Требования публичности слушаний должны по-прежнему соблюдаться, несмотря на переход от очных слушаний к слушаниям с использованием видеоконференций, посредством таких вариантов, как доступ к видеозаписи по заявлению отдельных представителей общественности или одновременная трансляция процесса.

«При проведении дистанционных слушаний суды также должны обеспечить, чтобы категориям лиц, которые могут потребовать особого внимания или приспособления, предоставлялась дополнительная поддержка, если это необходимо, включая жертв гендерного насилия, детей и лиц с ограниченными возможностями. С этой целью, в рамках общей оценки того, подходит ли видеоконференцсвязь для конкретного слушания, суды должны оценивать индивидуальные потребности в каждом конкретном случае, чтобы можно было выявить любые проблемы, влияющие на способность таких лиц эффективно участвовать в слушаниях, и внести процессуальные коррективы. Если такие меры не могут быть приняты, следует рассмотреть возможность отложить разбирательство при условии, что права обвиняемого, потерпевших и свидетелей могут быть сохранены», – считает эксперт.

В отношении разбирательств, связанных с гендерным насилием и насилием и другим вредом в отношении детей, Т.Шакиров отметил, что судебные органы должны обеспечить жертвам доступ к соответствующей временной защите до того момента, когда разбирательство может быть возобновлено.