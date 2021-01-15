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    Правительству предстоит до конца первого полугодия обеспечить трансформацию госпрограмм в Национальные проекты

    15 Января 2021, 10:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству предстоит до конца первого полугодия обеспечить трансформацию госпрограмм в Национальные проекты, заявил Глава государства в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва. Об этом передает МИА «Казинформ«.

    «В соответствии с моим поручением Правительству предстоит до конца первого полугодия обеспечить трансформацию госпрограмм в Национальные проекты. В рамках данной работы необходимо встроить в программные документы инициативы, высказанные в предвыборной платформе Nur Otan», - отметил Президент РК.

    «Предложенные партией меры и подходы должны быть приняты в работу и реализованы. Конструктивные предложения из программ других партий, прошедших в Парламент, также будут внимательно изучены Правительством», - продолжил Глава государства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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