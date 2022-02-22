Правительству поручено усовершенствовать подходы к внедрению стратегического инвестиционного соглашения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об усилении работы по устранению административных барьеров, совершенствованию регуляторной и фискальной политик заявил 22 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной встречи Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казиформ».

– Подтверждаем – наше налоговое законодательство будет совершенствоваться. Основными постулатами станут принципы стабильности и простоты с учетом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса. В то же время я понимаю требования и просьбы инвесторов в отношении стабильности налогового режима. Задача, которая стоит перед Правительством, – не увлекаться изменением налогового законодательства, подходить к этому вопросу абсолютно вдумчиво с тем, чтобы налоговый режим сохранял свою стабильность и предсказуемость, – считает казахстанский лидер.

Глава государства поручил Правительству усовершенствовать подходы к внедрению стратегического инвестиционного соглашения, сделав этот документ более гибким и свободным. Он указал на необходимость создания качественной правовой среды для защиты инвестиций, поручив продолжить комплексную работу со странами-партнерами по заключению соглашений о взаимной защите и поощрению инвестиций.



