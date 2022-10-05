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    Правительству необходимо увеличить объем средств на ремонт коммунальных сетей моногородов - Президент РК

    5 Октября 2022, 12:42

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Правительству необходимо увеличить объем средств, выделяемых на ремонт коммунальных сетей моногородов. Об этом сказал Глава государства в ходе встречи с общественностью Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Проблема малых городов – значительный износ инженерной инфраструктуры. Для решения этой проблемы нужны большие вложения. Правительству необходимо увеличить объем средств, выделяемых на ремонт коммунальных сетей моногородов.

    Нашим гражданам, в каком бы городе они ни жили, необходимо обеспечить чистую, зеленую, благополучную и достойную среду. Задача государства – обеспечить создание этой среды», - отметил Президент РК.

    Фото:t.me/bort_01

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Карагандинская область Общество Моногорода
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