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    Правительству необходимо продлить сроки функционирования СЭЗ – Глава государства

    7 Ноября 2022, 12:54

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Правительству необходимо продлить сроки функционирования специальных экономических зон. Об этом на встрече с общественностью Мангистауской области заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Широкие возможности открывает деятельность специальной экономической зоны «Морской порт Актау». На сегодняшний день по вложенным инвестициям, объему произведенной продукции и уплаченным налогам СЭЗ входит в тройку лидирующих по республике. Ранее мною ставилась задача обеспечить неосвоенные земельные участки в специальных экономических зонах объектами инфраструктуры, подвести к ним все необходимые коммуникации. Предстоит активизировать работу в этом направлении. Считаю, что Правительству необходимо продлить сроки функционирования специальных экономических зон. Одним из удачных примеров развития инвестиционного сотрудничества Казахстана с зарубежными партнерами является проект по созданию центра по производству «зеленого» водорода», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Экономика Мангистауская область
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