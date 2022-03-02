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    Правительством РК создан оперативный штаб по антикризисным мерам

    2 Марта 2022, 20:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По распоряжению Премьер-Министра РК Алихана Смаилова создан оперативный штаб по антикризисным мерам при Правительстве РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Оперативный штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана.

    В состав оперативного штаба вошли первые руководители ключевых государственных органов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты.

    Вместе с тем, в дальнейшей работе оперативного штаба могут принять участие и другие представители отечественного бизнеса и экспертного сообщества.

    Сегодня состоялось первое заседание оперативного штаба под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, где были обсуждены вопросы транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.

    С составом оперативного штаба по антикризисным мерам при Правительстве Республики Казахстан можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК
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