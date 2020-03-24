Правительством РК принимаются меры по обеспечению стопроцентной занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством принимаются меры по обеспечению стопроцентной занятости и сохранению объемов производства. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчерашнее обращение Президента – это во многом обращение к остову нашей экономики, к людям рабочих специальностей. Вы платите налоги, вы даете добавочную стоимость, вы обеспечиваете спрос. Сегодня на предприятиях обрабатывающей промышленности и горно-металлургической отрасли трудятся 700 тысяч человек. Правительством принимаются меры по обеспечению стопроцентной занятости и сохранению объемов производства», - сказал министр информации и общественного развития.

Он также проинформировал, что в нефтегазовом секторе функционируют 1355 компаний, где занято более 200 тысяч человек.

«Даже при цене в 25 долларов за баррель эти компании смогут покрывать свои текущие расходы и обеспечить полную занятость. В приоритет мы ставим не получение прибыли, а работу для граждан», - отметил Д. Абаев.