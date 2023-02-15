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    Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост управляющего центрального банка

    15 Февраля 2023, 04:33

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Во вторник правительство Японии выдвинуло кандидатуру Кадзуо Уэды на пост следующего главы Банка Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    71-летний академик Уэда, бывший профессор Токийского университета, входивший в совет управляющих Банка Японии в течение нескольких лет, сменит бывшего главу банка Харухико Курода. Последний возглавлял банк с 2013 года.

    Новое руководство настроено на решение сложных задач, стоящих перед центральным банком Японии.

    После того, как в прошлую пятницу стало известно о его неожиданном назначении, Уэда заявил о необходимости сохранения ультрамягкой денежно-кредитной политики.

    Kyodo отмечает, что финансовые рынки настороженно относятся к любым намекам на изменение политики и будут внимательно наблюдать за новым главой ЦБ, когда он встанет за штурвал в апреле.

    Обе палаты парламента Японии должны утвердить кандидатуру.

    Банк Японии испытывает на себе давление рынка и вынужден корректировать свою политику. Инфляция в Японии ускоряется, хоть и медленнее, чем в других странах с развитой экономикой.

    Уэда получил докторскую степень по экономике в Массачусетском технологическом институте в Соединенных Штатах и преподает в Токийском женском университете Киорицу.


    Фото: Kyodonews

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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