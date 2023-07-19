Правительство выделило 4,9 млрд тенге на ремонт МАЭК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством Казахстана принимаются оперативные меры для обеспечения надежной и безаварийной работы Мангистауского атомного энергетического комплекса (МАЭК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Средства в сумме порядка 4,9 млрд тенге выделены из резерва Правительства РК для проведения ремонтных работ на МАЭК по запросу акимата Мангистауской области. Соответствующее постановление принято Правительством РК.

Финансирование выделено на приобретение необходимого вспомогательного оборудования и узлов (компонентов), перечень которых был представлен ТОО «МАЭК». Замена находящихся в аварийном состоянии составных частей позволит поддерживать техническое состояние и работоспособность оборудования и контролировать их надежность и безопасность при эксплуатации с минимизацией рисков отключения генерирующего оборудования электростанций и ввода ограничений для потребителей.

Как сообщалось ранее, Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановился 3 июля из-за аварии, которая случилась на тепловой электрической станции ТОО «МАЭК». 6 июля на ТЭС МАЭК повторно отключился энергоблок №1. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть АНПЗ была направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. Позже Президент поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий.

Напомним, по итогам работы Государственной комиссией по расследованию причин аварий, произошедших на МАЭК и АНПЗ, выявлены системные недостатки в работе энергопредприятий. Для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем Правительство примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО «МАЭК», усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.

МАЭК отпраздновал 18 июля свое 55-летие. ТОО «МАЭК» является единственным предприятием, которое обеспечивает жителей региона энергоресурсами и питьевой водой. С юбилеем предприятие поздравил коллектив комбината глава региона Нурлан Ногаев, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Строительство МАЭК началось в 60-х годах прошлого века, и 1 июля 1968 года был образован. Появление комбината было обусловлено тем, что полуостров Мангистау находится в отдалении от других регионов страны, что затрудняло доставку энергии в регион путем строительства линий электропередач, в то время как быстро развивающаяся промышленность сильно нуждалась в электроэнергии, а также питьевой и технической воде. На сегодняшний день в ТОО «МАЭК» работают более 3500 человек.