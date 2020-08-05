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    Правительство Узбекистана срочно рассмотрит возможности закупки вакцины от COVID-19

    5 Августа 2020, 14:04

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился в недельный срок изучить возможность закупки вакцины от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на сайт пресс-службы президента РУ.

    В частности, в ходе селекторного совещания по сдерживанию пандемии коронавируса в стране президент Узбекистана отметил, что в ряде стран ведутся интенсивные исследования по поиску лекарства от коронавируса, начало производства которых ожидается в России, Китае, Индии и Великобритании.

    В связи с этим, заместителю премьер-министра РУ Бехзоду Мусаеву было поручено в недельный срок изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения Узбекистана, посоветовавшись с ведущими учеными и опытными врачами.

    Напомним, что на сегодняшний день количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса составило 26804, общее число выздоровевших составило 17838.

    Число умерших пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, по данным Минздрава, достигло 163.


    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан
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