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    Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики

    8 Октября 2022, 13:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подписал постановление Правительства №796 от 07.10.2022 г. «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №713 «О переносе дней отдыха в 2022 году». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

    Так, согласно постановлению, выходной день переносится с субботы 22 октября 2022 года на понедельник 24 октября 2022 года.

    В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны будет отмечаться День Республики. Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.

    Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.


    Фото: wnchomeinspector.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Премьер-министр РК Дата Алихан Смаилов
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