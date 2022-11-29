Правительство утвердило Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство РК утвердило Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что для дополнительного привлечения в экономику Казахстана высококвалифицированных специалистов, инвестиций, современных технологий проектом Концепции предусмотрено внедрение новых видов виз. Они предназначены для ведущих ученых, преподавателей, обладателей дефицитных и творческих профессий. Пересмотрены требования к потенциальным инвесторам. Крупным инвесторам будут предоставляться инвесторские визы с видом на жительство на 10 лет.

Еще одной основной задачей концепции является стимулирование внутренней мобильности граждан для переселения в регионы с дефицитом рабочих кадров. При этом будут заблаговременно прорабатываться вопросы обеспечения переселенцев жильем, социальной инфраструктурой и работой.

Кроме того, в новой концепции предусмотрен вопрос защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом. Так, согласно положениям документа нашим согражданам будет оказываться юридическая, консультативная помощь. Для этого со странами с наибольшим количеством казахстанских работников будут заключаться двусторонние соглашения.

Концепцией предусмотрено создание Единой информационной системы учета движения мигрантов по принципу «единого окна».

«Предлагаю проголосовать за утверждение представленной Концепции. Голосуем. Принято. Министерству труда совместно с заинтересованными государственными органами необходимо обеспечить своевременное законодательное закрепление инициатив Концепции», - сказал по итогам обсуждений Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабмина также поручил:

- Министерству внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять меры по развитию информационных систем для автоматизации процессов миграции.

- акиматам регионов при формировании квот на привлечение иностранных специалистов обеспечить пребывание дефицитных кадров.

«При этом должен быть усилен контроль за их трудовой деятельностью», - заключил Алихан Смаилов.



