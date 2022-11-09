Правительство Турции призвало жителей экономить воду

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – С учетом заметного изменения климата в мире и иссушения водоемов турецкие специалисты планируют проводить информационные кампании для бережного отношения граждан к воде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции на протяжении последних лет борется с загрязнением воды. Это один из основных факторов нехватки воды в мире.

Турецкое управление водного хозяйства заявило, что в стране предпринимаются новые шаги для просвещения общества по вопросу бережного отношения к водным ресурсам. Подобные информационные кампании ориентированы на все слои населения. Власти страны хотят повысить уровень рециркуляции сточных вод для последующего повторного использования. По словам специалистов, в Турции на сегодняшний день есть 7,2 миллиарда кубических метров очищенных сточных вод, из которых 44% пригодно к вторичному обороту.

Нерациональное использование водных ресурсов актуально и в Турции. Согласно статистике, потеря чистой воды в стране составляет в среднем 33,5%. Это происходит из-за утечек при неисправных водопроводных сетях, смесителях, трубах и неэкономного использования воды людьми. Сегодня Турция предпринимает попытки снизить данный показатель до 25%.

По подсчетам специалистов, ежедневно на одного человека в Турции в результате индивидуального использования приходится 93 литра сточных вод. Именно поэтому в стране сегодня активно транслируются социальные ролики, призывающие граждан сократить использование чистой воды. К примеру, людям рекомендуют не оставлять воду включенной, пока они чистят зубы. Современные информационные кампании направлены на две категории граждан – женщины и дети, которые, как убеждены эксперты, считаются основными водопользователями.

Эффективность использования воды также нацелена на фермеров, которым разъясняют информацию об ответственном подходе при орошении земель. Кроме того, аграриев в Турции призывают адаптировать производство к новым технологиям для сокращения чрезмерного использования воды в сельском хозяйстве. Правительство страны планирует ввести новые коммунальные счета в целях содействия более эффективному использованию водных ресурсов. Пользователям с фиксированным ежемесячным потреблением будут предлагать низкие цены за воду.

В результате такого подхода в Турции 3,3 миллиарда кубометров воды может быть использовано повторно в сельскохозяйственном орошении, а еще 378 миллионов кубометров применимо в промышленности. Согласно прогнозам специалистов, ежегодно около 65% очищенной воды можно использовать в агропромышленном комплексе страны.

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