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    Правительство РК утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня столицы

    28 Апреля 2023, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля. Соответствующее постановление приняло Правительство РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля. При этом, суббота, 1 июля будет рабочим днем. Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Дата
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