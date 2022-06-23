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    Правительство РК утвердило Концепцию инвестиционной политики

    23 Июня 2022, 10:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана проголосовало за утверждение новой Концепции инвестиционной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государственная инвестиционная политика будет направлена на привлечение качественных иностранных и внутренних инвестиций, рост экономической активности и увеличение доходов населения, в том числе путем создания новых постоянных рабочих мест», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Во время заседания Кабмин проголосовал за утверждение новой Концепции инвестиционной политики. По словам главы Правительства, этот документ будет активно содействовать приросту инвестиций в экономику страны.

    Вместе с тем, Алихан Смаилов обратился к руководителям госорганов и дал ряд поручений касательно реализации Концепции.

    «Центральным государственным органам и акиматам необходимо обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий Концепции инвестиционной политики. Министерствам национальной экономики и иностранных дел совместно с центральными и местными исполнительными органами произвести декомпозицию новых целевых индикаторов концепции. Декомпозицию необходимо утвердить на ближайшем заседании инвестиционного штаба», - сказал Премьер-Министр.

    Министерству иностранных дел поручено сформировать график заслушивания отраслевых министерств и акиматов о проводимой работе по привлечению инвестиций и реализуемых проектах на заседаниях инвестиционного штаба.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года наблюдается рост валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан на 38% в сравнении с предыдущим годом, составив порядка 24 млрд долларов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Инвестпроекты Экономика
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