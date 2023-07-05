Правительство РК утвердило Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства утвержден Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. Документ разработан во исполнение поручений, данных Главой государства К.Токаевым в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 г. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Комплексный план разработан на основе анализа текущей наркоситуации с учетом первоочередных мер, необходимых для эффективной борьбы с наркоманией и наркобизнесом. При его разработке учтены особенности современной мировой наркополитики, в которой увеличивается доля новых форм психоактивных веществ, меняются способы производства, транспортировки и распространения наркотиков, а также активно внедряются достижения научно-технического прогресса (Даркнет, мессенджеры, криптокошельки и др.).

Документ прошел широкое обсуждение в экспертной среде и на различных дискуссионных площадках. Одна из его главных целей — консолидировать усилия общества, гражданских институтов и всех органов государственной власти для повышения качества профилактики наркомании и снижения числа наркозависимых в целом.

Согласно имеющимся данным, в стране все чаще выявляются случаи подпольного производства синтетических веществ. Остаются актуальными выявление опиатов, в том числе следующих транзитом из Афганистана по так называемому «Северному маршруту», оборот наркотиков каннабисной группы, а также «аптечная» наркомания.

Принятый План позволит реализовать комплекс мер по указанным направлениям. Как результат, до 2025 года планируется снизить латентность наркопотребителей, увеличить число несовершеннолетних лиц с длительной ремиссией от наркозависимости с 15% до 20%, а также охват наркопотребителей медико-социальной реабилитацией с 26% до 30%.

Документом предусмотрено совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, повышение эффективности противодействия новым вызовам и угрозам современного наркобизнеса, укрепление и расширение международного сотрудничества, снижение уровня наркотизации казахстанского общества.

Большое внимание уделено совершенствованию систем профилактики, лечения наркомании, реабилитации наркозависимых лиц, а также усилению межведомственного взаимодействия.

Предусмотрен комплекс мер по повышению материально-технического оснащения государственных органов, участвующих в противодействии наркомании и наркобизнесу. Это позволит своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы.

Будет проведена модернизация и открытие лечебно-реабилитационных центров. Приняты меры по ликвидации подпольных нарколабораторий и плантаций в малопроходимых участках с применением авиатехники и беспилотных летательных аппаратов.

Планом предусмотрено оснащение пограничных пунктов пропуска досмотровым оборудованием по обнаружению наркотиков, прекурсоров и оборудования для нарколабораторий.

Вместе с тем будет укреплена материально-техническая база органов судебной экспертизы по ускоренному исследованию новых синтетических наркотиков, а также образцов крови и других биоматериалов, подлежащих отбору в рамках медосвидетельствования граждан.

На реализацию этих мероприятий Комплексного плана предусмотрено выделение из бюджета 53,1 млрд тенге.