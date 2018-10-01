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Правительство РК уточнило прогноз социально-экономического развития

11 Октября 2018 20:36 93
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Правительство РК уточнило прогноз социально-экономического развития

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК был представлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» и уточненный прогноз социально-экономического развития до 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом текущей мировой экономической ситуации, конъюнктуры товарных рынков, предварительных итогов развития отраслей экономики Казахстана в 2017 году и в январе-сентябре 2018 года, уточнен прогноз макроэкономических показателей на 2018 год. В базовом сценарии цена нефти в 2018 году повысилась с 55 долларов США до 60 долларов США», - говорится в распространенном сообщении.

Номинальный валовый внутренний продукт оценен в объеме 58 242,9 млрд тенге. Это на 1 036, 2 млрд тенге больше одобренного в апреле прогноза. Реальный рост внутреннего валового продукта сохранился на уровне 3,8 процента. Наряду с этим, сохранился и прогноз роста отраслей экономики.
Прогноз по экспорту вырос на 2,6 миллиарда долларов и составил 56,5 миллиарда долларов. А импорт составит 33,2 миллиарда долларов.
Кроме того, Национальный банк сохранил годовой целевой коридор инфляции в запланированных границах 5-7 процентов.

Напомним, Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу «Рост благосостояния казахстанцев: Повышение доходов и качества жизни» дал поручение пересмотреть приоритеты бюджетных расходов.

«Вопросы качества и доступности образования, здравоохранения, жилья, комфортного и безопасного проживания касаются каждой казахстанской семьи. В связи с этим Правительство должно пересмотреть приоритеты бюджетных расходов с акцентом на социальном секторе, безопасности и инфраструктуре», - сказал Президент.

Автор: Руслан Габбасов

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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика, Нефть,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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