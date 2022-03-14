Правительство РК сделало заявление о финансовом рынке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство РК сделало заявление в связи с участившимися сообщениями в интернете о возникающих проблемах, связанных с негативным внешним макроэкономическим фоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства Национальной экономики РК.

«В связи с участившимися сообщениями в интернете о возникающих проблемах в связи с негативным внешним макроэкономическим фоном , сообщаем следующее.

В рамках оперативного реагирования на негативные внешнеэкономические явления Правительство и Национальный Банк реализуют План совместных действий. В частности, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов Правительством совместно с Национальным банком разработана Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам населения за счет государственного бюджета», - сказано в сообщении Правительства РК.

Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющих на 12 марта 2022 года порядка 15,3 трлн тенге или 40% от активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объеме. Пруденциальные нормативы по ликвидности банков более чем в четыре раза превышают минимальные требования регулятора.

Депозиты физических лиц гарантирует государство в пределах, установленных законом. В январе текущего года увеличена до 20 млн тенге сумма гарантии по сберегательным депозитам населения в тенге, а также максимальная совокупная сумма гарантии по депозитам, различным по видам и валюте, со стороны АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

«Кроме того, в целях сдерживания роста цен Правительством реализуется Комплекс мер по контролю и снижению инфляции. Он состоит из мероприятий оперативного и среднесрочного характера, направленных на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

В целом, Правительство, Национальный Банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка держат ситуацию под контролем. Для этого на ежедневной основе проводятся заседания Оперативного штаба по антикризисным мерам. В рамках него прорабатываются решения по различным сценариям развития экономической ситуации.

Призываем население не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации. Обращаем внимание на то, что за распространение недостоверной и ложной информации провокационного характера предусмотрена ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан», - говорится в сообщении.