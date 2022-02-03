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    Правительство РК приняло постановление об изъятии из национального режима

    3 Февраля 2022, 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство приняло постановление «О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Документ позволит обеспечить загрузку имеющихся производственных мощностей, сохранение рабочих мест и в целом придаст стимул для дальнейшего развития отечественных отраслей легкой, мебельной промышленности и машиностроения. Изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок будут действовать в течение 2 лет.

    Министерством индустрии и инфраструктурного развития в уполномоченный орган по государственным закупкам предоставлен перечень товаров мебельной и легкой промышленности, с указанием кодов в соответствии с единым номенклатурным справочником товаров, работ, услуг. В перечень товаров машиностроения, подлежащих изъятию из национального режима, вошли: лифты, траволаторы, эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки, автоматизированные газораспределительные станции, пункты газорегуляторных блочных, газоизмерительных установок (станций), комплектные распределительные устройства и подстанции среднего и низкого напряжения, открытые распределительные устройства, комплектные трансформаторные подстанции с интеграцией, с цифровой релейной защитой и цифровым управлением, цифровые устройства РЗА, высоковольтные выключатели и разъединители, комбайны, тракторы, седельные тягачи, автобусы, легковые и грузовые автомобили, спецтехника, счетчики подачи газа, жидкостей и электроэнергии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Промышленность
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