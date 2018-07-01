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Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах нацкомпании «Казахстан инжиниринг»

26 Июля 2018 09:25 269
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Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах нацкомпании «Казахстан инжиниринг»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».

МИА «Казинформ» публикует текст документа.

О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2018 года № 405

      В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 169 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", подпунктом 7) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года "О Фонде национального благосостояния", постановлениями Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2009 года № 1070 "Об утверждении перечней национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, акции которых отчуждаются или передаются в доверительное управление по решению Правительства Республики Казахстан и решение о ликвидации, реорганизации которых принимается Правительством Республики Казахстан" и от 28 сентября 2011 года № 1103 "Об утверждении Правил приобретения государством прав на имущество по договору дарения" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Осуществить отчуждение путем безвозмездной передачи (дарения) в установленном порядке в государственную собственность 100 % пакета акций акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)" (далее - компания), принадлежащего акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", в количестве 21 476 802 (двадцать один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот две) штуки по договору дарения.

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

      1) осуществить необходимые мероприятия, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления;

      2) обеспечить передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций компании Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      3. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан

Б. Сагинтаев

 

 

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 3 июля 2018 года № 405

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "г. Астана" дополнить строкой, порядковый номер 21-187, следующего содержания:

      "21-187. Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)"".

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:

      раздел "Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 376-1, следующего содержания:

      "376-1. Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)".".

      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2004 года № 810 "Об утверждении перечня объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 28, ст. 377):

      в перечне объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, утвержденном указанным постановлением:

      строку, порядковый номер 112, исключить.

      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2009 года № 1070 "Об утверждении перечней национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, акции которых отчуждаются или передаются в доверительное управление по решению Правительства Республики Казахстан и решение о ликвидации, реорганизации которых принимается Правительством Республики Казахстан":

      в перечне национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, акции которых отчуждаются или передаются в доверительное управление по решению Правительства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      строку, порядковый номер 11, исключить;

      в перечне национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" на праве собственности или доверительного управления, решение о ликвидации, реорганизации которых принимается Правительством Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      строку, порядковый номер 11, исключить.

      5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 "О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 77-78-79, ст. 588):

      в пункте 2:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "2. По государственным организациям и дочерним, зависимым организациям национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, балансовая стоимость которых составляет более 2500000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года (далее - крупные организации), подлежащим передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке:";

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) рекомендовать национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным компаниям утвердить перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, согласно приложению 3.";

      приложения 3 и 7 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;

      в приложении 4 к указанному постановлению:

      в перечне дочерних, зависимых компаний акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", предлагаемых к передаче в конкурентную среду:

      строки, порядковые номера 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 и 154, исключить.

      6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2016 года № 704 "Некоторые вопросы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 58, ст. 373):

      пункты 6 и 8 исключить;

      в Положении о Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности и его ведомств:

      раздел "Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)".".

 

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 3 июля 2018 года № 405

 

Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2015 года № 1141

Перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке

№ п/п

№ п/п

Наименование организации

Способ реализации

1

2

3

4
   

Перечень организаций квазигосударственного сектора

  
   

Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

  

16.

1.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы", в составе которого:

IPO
 

1)

акционерное общество "Казтеміртранс"
 

2)

акционерное общество "Пассажирские перевозки", в составе которого:
 

2.1)

акционерное общество "Багажные перевозки"
 

2.2)

акционерное общество "Вагон сервис"
 

2.3)

акционерное общество "Пригородные перевозки"

17.

2.

Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз", в составе которого:

IPO
 

1)

товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"
 

2)

товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
 

3)

TH KazMunaiGas N.V., в составе которого:
 

3.1)

товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроКазахстан Ойл Продактс"
 

4)

товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", в составе которого:
 

4.1)

товарищество с ограниченной ответственностью "Парк хранения сжиженного газа"
 

4.2)

товарищество с ограниченной ответственностью "РТИ АНПЗ"
 

5)

товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Automation"
 

6)

товарищество с ограниченной ответственностью "Тениз Сервис", в составе которого:
 

6.1)

товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ M-I"

18.

3.

Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

IPO

19.

4.

Акционерное общество "Самрук-Энерго", в составе которого:

IPO / продажа стратегическому инвестору
 

1)

товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"
 

2)

акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
 

3)

Forum Muider BV (товарищество с ограниченной ответственностью "Богатырь Көмiр")

20.

5.

Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук", в составе которого:

IPO
 

1)

товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк"
 

2)

акционерное общество "Шалкияцинк ЛТД"

21.

6.

Акционерное общество "Казпочта"

IPO

22.

7.

Акционерное общество "Эйр Астана"

IPO

23.

8.

Акционерное общество "Казахтелеком". в составе которого:

  
 

1)

товарищество с ограниченной ответственностью "Нурсат+"
 

2)

общество с ограниченной ответственностью "КТ-АйИкс"

24.

9.

Акционерное общество "Qazaq Air"

  

25.

10.

Акционерное общество "Аэропорт Павлодар"

  

26.

11.

Акционерное общество "Международный аэропорт Актобе"

  

27.

12.

Акционерное общество "Международный аэропорт Атырау"

  

28.

13.

Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

  

29.

14.

Акционерное общество "Майкаинзолото"

  
   

Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

  

30.

15.

KMG International N.V.

  

31.

16.

Товарищество с ограниченной ответственностью "НМСК "Казмортрансфлот", в составе которого:

  
 

1)

Alatau Shipping Ltd.
 

2)

Altai Shipping Ltd.
 

3)

Kazmortransflot Ltd.
 

4)

Kazmortransflot UK Ltd.

32.

17.

Акционерное общество "Казахстанско-Британский технический университет", в составе которого:

  
 

1)

товарищество с ограниченной ответственностью "Институт инжиниринга и информационных технологий КБТУ"
 

2)

акционерное общество "Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского"
 

3)

акционерное общество "Институт химических наук им. А.Б. Бектурова"

33.

18.

Акционерное общество "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"

  
   

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

  

34.

19.

Акционерное общество "Востокмашзавод"

  

35.

20.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Тальго"

  

36.

21.

Акционерное общество "Локомотив құрастыру зауыты"

  

37.

22.

Акционерное общество "Транстелеком"

  

38.

23.

Акционерное общество "Электровоз құрастыру зауыты"

  

39.

24.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Морской Северный Терминал"

  

40.

25.

Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE - Khorgos Gateway"

  
   

Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

  

41.

26.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Solar"

  

42.

27.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Solar Silicon"

  

43.

28.

Акционерное общество "Каустик"

  
   

Акционерное общество "Самрук-Энерго"

  

44.

29.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

  

45.

30.

Акционерное общество "Алатау Жарык Компаниясы"

  

46.

31.

Акционерное общество "Мангистауская распределительная электросетевая компания"

  

47.

32.

Акционерное общество "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания", в составе которого:

  
 

1)

товарищество с ограниченной ответственностью "Шыгысэнерготрейд"

48.

33.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыэнергосбыт"

  

49.

34.

Акционерное общество "Актобе ТЭЦ"

  

50.

35.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тегис Мунай", в составе которого:

  
 

1)

товарищество с ограниченной ответственностью "Мангышлак Мунай"
   

Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

  

51.

36.

Акционерное общество "Жилстройсбербанк Казахстана"

  

52.

37.

Дочерние и зависимые организации акционерного общества "Инвестиционный фонд Казахстана", являющиеся аффилированными с ними, подлежащие передаче в конкурентную среду:

  
 

1)

акционерное общество "White fish of Kazakhstan"

  
 

2)

акционерное общество "Уральский завод металлических конструкций и цинкования"

  
 

3)

акционерное общество "Мырзабек Алтын Тас Груп"

  
 

4)

акционерное общество "Раннила Казахстан"

  
 

5)

акционерное общество "Иртышский химико-металлургический завод"

  
 

6)

акционерное общество "Памс Пайп"

  
 

7)

товарищество с ограниченной ответственностью "А-КБК"

  

53.

38.

Акционерное общество "Национальное агентство по технологическому развитию"

  
   

Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

  

54.

39.

Акционерное общество "КазАгропродукт"

  

55.

40.

Акционерное общество "КазАгроФинанс"

  
   

Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"

  

56.

41.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская авиационная индустрия"

  

 

 

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 3 июля 2018 года № 405

 

Приложение 7
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2015 года № 1141

 Перечень дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционерных обществ и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду

№ п/п

№ п/п

Наименование организации

1

2

3
 

Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

  
   

Дочерние и зависимые организации акционерного общества "Национальное агентство по технологическому развитию", являющиеся аффилированными с ними, подлежащие передаче в конкурентную среду:

1.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Технопарк КазНТУ им. К. Сатпаева"

2.

2.2

Товарищество с ограниченной ответственностью "Технопарк Сары-Арка"

3.

3.3

Товарищество с ограниченной ответственностью "Технопарк Алтай"

4.

4.4

Товарищество с ограниченной ответственностью "Технопарк "Алгоритм"

5.

5.5

Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро транспортного машиностроения"

6.

6.6

Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования"

7.

7.7

Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро нефтегазового оборудования"

8.

8.8

Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро сельскохозяйственного машиностроения"
   

Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

9.

1.

Акционерное общество "КазАгромаркетинг", в составе которого:
 

1)

типография акционерного общества "КазАгро Маркетинг"

10.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazBeef LTD"

11.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroTrade Export"

12.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroExport LTD"

13.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр поддержки микрокредитных организаций"

14.

6.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Ескельды"

15.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Энергия"

16.

8.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Махамбет"

17.

9.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Музтау Несие"

18.

10.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Комек"

19.

11.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Жамбыл-Несие"

20.

12.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Жигер-Есиль"

21.

13.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Мырзашол-Агро-С"

22.

14.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Сайрам-Агро-Б"

23.

15.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Сарыагаш-Агро"

24.

16.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Ордабасы-Агро-Б"

25.

17.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Отырар-Агро-Е"

26.

18.

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazMeat"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Есиль"

27.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Есіл"

28.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Кокшетау"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"

29.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Aktobe Steel Production"

30.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Үй құрылыс комбинаты"

31.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобетермококс"

32.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Agro Holding"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Жетісу"

33.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Агро-Фуд"

34.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЗЦ Коксу"

35.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЗЦ Жаркент"

36.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЗЦ Алаколь"

37.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Койлык"

38.

6.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Шапағат"

39.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Куренбел"

40.

8.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агросервис" (сервисно-заготовительный центр)

41.

9.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия Семиречья"

42.

10.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтомед"

43.

11.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кросс МАН"

44.

12.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖетісуМикроФинанс" микрокредитная организация"

45.

13.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қабанды Тас"

46.

14.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каскад малых ГЭС"

47.

15.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ОтауЖетісу"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Атырау"

48.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Атырау"

49.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Племенное хозяйство "Сарайшық"

50.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Первомайский"

51.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақжонас"

52.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ганюшкино егин онимдери"

53.

6.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Металл Продукт"

54.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Животноводческий комплекс "Алга"

55.

8.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Курмангазы"

56.

9.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Агросервис"

57.

10.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аналитическая лаборатория по охране окружающей среды"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс"

58.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Восточно-Казахстанский инновационный центр "Жардем"

59.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблDORкомхоз"

60.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Семей"

61.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюба Ертiс"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Орал"

62.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Оптово-розничный рынок сельскохозяйственных товаров "Ел-ырысы"

63.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Орал"

64.

3.

Акционерное общество "Батыс Кунбагыс"

65.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Licorice Kazakhstan"

66.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайық-цемент"

67.

6.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс құм"

68.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Батыр"

69.

8.

Товарищество с ограниченной ответственностью "EvRo-Батыс"

70.

9.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Желаев құмтасы"

71.

10.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайық-Недра"

72.

11.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Миргород құмтасы"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка"

73.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Централизованная производственно-розничная компания "Арқа-Изобилие"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"

74.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мәрмәр-Тас"

75.

2.

Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Аятское"

76.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Верхне-Тобольский рыбопитомник"

77.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лига - 2010"

78.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лисаковский Картонно - Бумажный Комплекс"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

79.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро Холдинг Байконур"

80.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шипажай "Жаңақорған"

81.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылорда құс фабрикасы"

82.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан-Арай Жем"

83.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аральский рыбоперерабатывающий завод"

84.

6.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазРос Инновация"

85.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылорда қаржы компаниясы"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"

86.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "CASPIY PRINT"

87.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Каспий"

88.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагантубек"

89.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Inspection Company"

90.

5.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Мангистау"

91.

6.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспийский технический флот"

92.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build"

93.

8.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспий -Берекет"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

94.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Финансовый центр "Павлодар"

95.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитальным строительством-ПВ"

96.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Wind Energy Pavlodar"

97.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш-Лада"

98.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания Павлодар"

99.

6.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодаршина"

100.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский тепличный комбинат"

101.

8.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ертіс-өркені"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Солтүстік"

102.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "СК-Финанс"

103.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Солтүстік"

104.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр Кызылжарского района"

105.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр Есильского района"

106.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асық Тобол"

107.

6.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Швейный дом "Престиж"

108.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "АртоСам"

109.

8.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Наурыз-2030"

110.

9.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Баксинское MZM"

111.

10.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Володаровское PRP"

112.

11.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Новоишимский цементный завод"

113.

12.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кзылту-ТАС"

114.

13.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" "Солтүстік"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Шымкент"

115.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұран құрылыс"

116.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс Сапа"

117.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымкент қалалық коммуналдық базарлары"

118.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Автострой-Шымкент"

119.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иран Бақ-Оңтүстік"

120.

6.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңтүстік" Азық-түлік компаниясы"

121.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтынтөбе"

122.

8.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Опытное хозяйство "Бирликский"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы"

123.

1.

Акционерное общество "Жетiсу"

124.

2.

Акционерное общество "Бахус"

125.

3.

Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"

126.

4.

Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"

127.

5.

Акционерное общество "Алматинский технологический парк"

128.

6.

Акционерное общество "Искер"

129.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу Service Company"

130.

8.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Алматы Көмек"

131.

9.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Жетысу"

132.

10.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТрансСервис"

133.

11.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗНИПИЦВЕТМЕТ"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Astana"

134.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапаржай-Астана"

135.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка-Агро"

136.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Целинсельмаш Астана"

137.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Астана Агро"

138.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанско-Чешский технологический центр"

139.

6.

Товарищество с ограниченной ответственностью "R.B.S. Technologies" (Р.Б.С. Технолоджис)

140.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустриальный комбинат социального питания "Астау"

141.

8.

Товарищество с ограниченной ответственностью "АсАгро"

142.

9.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальный рынок "Шапағат"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тараз"

143.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Керімбай Оязбекұлы атындағы Көктал"

144.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "имени Абдира Сагинтаева"

145.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тогызкент"

146.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово-закупочная компания "Тараз"
   

Акционерное общество "Парасат"

147.

1.

Акционерное общество "Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования "Парасат"

148.

2.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанско- Белорусское совместное предприятие "Голография Kazakh - Bel" (Голография Қазақ-Бел)

149.

3.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Учебно-научный комплекс опытно-промышленного производства аквакультуры"

150.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ФитоФарм Караганда"

151.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр инновационных технологий и промышленного инжиниринга"
   

Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"

152.

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "NurSolarAlmaty"
   

Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"

153.

1.

Акционерное общество "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова"

154.

2.

Акционерное общество "Семипалатинский машиностроительный завод"

155.

3.

Акционерное общество "Тыныс"

156.

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз-ст Инжиниринг Бастау"

157.

5.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод промышленного оборудования "Астра"

158.

6.

Акционерное общество "832 Авторемонтный завод КИ"

159.

7.

Товарищество с ограниченной ответственностью "МБМ-Кировец"

160.

8.

Акционерное общество "Приборостроительный завод "Омега"

161.

9.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Талес Казахстан Инжиниринг"

162.

10.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Камаз-Семей"

163.

11.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыр инжиниринг"

164.

12.

Акционерное общество "КазИнжЭлектроникс"

165.

13.

Акционерное общество "ЗИКСТО"

166.

14.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецмаш - Астана"

167.

15.

Товарищество с ограниченной ответственностью "SMP Group"

168.

16.

Акционерное общество "Авиаремонтный завод № 406 ГА"

169.

17.

Акционерное общество "Авиаремонтный завод № 405"

 

 

 

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Ключевые слова: Правительство РК,
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