Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах нацкомпании «Казахстан инжиниринг»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».

МИА «Казинформ» публикует текст документа.

О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2018 года № 405

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 169 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", подпунктом 7) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года "О Фонде национального благосостояния", постановлениями Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2009 года № 1070 "Об утверждении перечней национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, акции которых отчуждаются или передаются в доверительное управление по решению Правительства Республики Казахстан и решение о ликвидации, реорганизации которых принимается Правительством Республики Казахстан" и от 28 сентября 2011 года № 1103 "Об утверждении Правил приобретения государством прав на имущество по договору дарения" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить отчуждение путем безвозмездной передачи (дарения) в установленном порядке в государственную собственность 100 % пакета акций акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)" (далее - компания), принадлежащего акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", в количестве 21 476 802 (двадцать один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот две) штуки по договору дарения.

2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

1) осуществить необходимые мероприятия, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления;

2) обеспечить передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций компании Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

3. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан Б. Сагинтаев

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 3 июля 2018 года № 405

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

раздел "г. Астана" дополнить строкой, порядковый номер 21-187, следующего содержания:

"21-187. Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)"".

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:

раздел "Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 376-1, следующего содержания:

"376-1. Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)".".

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2004 года № 810 "Об утверждении перечня объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 28, ст. 377):

в перечне объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, утвержденном указанным постановлением:

строку, порядковый номер 112, исключить.

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2009 года № 1070 "Об утверждении перечней национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, акции которых отчуждаются или передаются в доверительное управление по решению Правительства Республики Казахстан и решение о ликвидации, реорганизации которых принимается Правительством Республики Казахстан":

в перечне национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, акции которых отчуждаются или передаются в доверительное управление по решению Правительства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

строку, порядковый номер 11, исключить;

в перечне национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" на праве собственности или доверительного управления, решение о ликвидации, реорганизации которых принимается Правительством Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

строку, порядковый номер 11, исключить.

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 "О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 77-78-79, ст. 588):

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. По государственным организациям и дочерним, зависимым организациям национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, балансовая стоимость которых составляет более 2500000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года (далее - крупные организации), подлежащим передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке:";

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) рекомендовать национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным компаниям утвердить перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, согласно приложению 3.";

приложения 3 и 7 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;

в приложении 4 к указанному постановлению:

в перечне дочерних, зависимых компаний акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", предлагаемых к передаче в конкурентную среду:

строки, порядковые номера 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 и 154, исключить.

6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2016 года № 704 "Некоторые вопросы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 58, ст. 373):

пункты 6 и 8 исключить;

в Положении о Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности и его ведомств:

раздел "Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

"3) акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)".".

Приложение 1

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 3 июля 2018 года № 405 Приложение 3

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 30 декабря 2015 года № 1141

Перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке

№ п/п № п/п Наименование организации Способ реализации 1 2 3 4 Перечень организаций квазигосударственного сектора Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 16. 1. Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы", в составе которого: IPO 1) акционерное общество "Казтеміртранс" 2) акционерное общество "Пассажирские перевозки", в составе которого: 2.1) акционерное общество "Багажные перевозки" 2.2) акционерное общество "Вагон сервис" 2.3) акционерное общество "Пригородные перевозки" 17. 2. Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз", в составе которого: IPO 1) товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг" 2) товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод" 3) TH KazMunaiGas N.V., в составе которого: 3.1) товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроКазахстан Ойл Продактс" 4) товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", в составе которого: 4.1) товарищество с ограниченной ответственностью "Парк хранения сжиженного газа" 4.2) товарищество с ограниченной ответственностью "РТИ АНПЗ" 5) товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Automation" 6) товарищество с ограниченной ответственностью "Тениз Сервис", в составе которого: 6.1) товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ M-I" 18. 3. Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" IPO 19. 4. Акционерное общество "Самрук-Энерго", в составе которого: IPO / продажа стратегическому инвестору 1) товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" 2) акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2" 3) Forum Muider BV (товарищество с ограниченной ответственностью "Богатырь Көмiр") 20. 5. Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук", в составе которого: IPO 1) товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк" 2) акционерное общество "Шалкияцинк ЛТД" 21. 6. Акционерное общество "Казпочта" IPO 22. 7. Акционерное общество "Эйр Астана" IPO 23. 8. Акционерное общество "Казахтелеком". в составе которого: 1) товарищество с ограниченной ответственностью "Нурсат+" 2) общество с ограниченной ответственностью "КТ-АйИкс" 24. 9. Акционерное общество "Qazaq Air" 25. 10. Акционерное общество "Аэропорт Павлодар" 26. 11. Акционерное общество "Международный аэропорт Актобе" 27. 12. Акционерное общество "Международный аэропорт Атырау" 28. 13. Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт" 29. 14. Акционерное общество "Майкаинзолото" Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" 30. 15. KMG International N.V. 31. 16. Товарищество с ограниченной ответственностью "НМСК "Казмортрансфлот", в составе которого: 1) Alatau Shipping Ltd. 2) Altai Shipping Ltd. 3) Kazmortransflot Ltd. 4) Kazmortransflot UK Ltd. 32. 17. Акционерное общество "Казахстанско-Британский технический университет", в составе которого: 1) товарищество с ограниченной ответственностью "Институт инжиниринга и информационных технологий КБТУ" 2) акционерное общество "Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского" 3) акционерное общество "Институт химических наук им. А.Б. Бектурова" 33. 18. Акционерное общество "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр" Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" 34. 19. Акционерное общество "Востокмашзавод" 35. 20. Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Тальго" 36. 21. Акционерное общество "Локомотив құрастыру зауыты" 37. 22. Акционерное общество "Транстелеком" 38. 23. Акционерное общество "Электровоз құрастыру зауыты" 39. 24. Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Морской Северный Терминал" 40. 25. Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE - Khorgos Gateway" Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" 41. 26. Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Solar" 42. 27. Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Solar Silicon" 43. 28. Акционерное общество "Каустик" Акционерное общество "Самрук-Энерго" 44. 29. Акционерное общество "Алматинские электрические станции" 45. 30. Акционерное общество "Алатау Жарык Компаниясы" 46. 31. Акционерное общество "Мангистауская распределительная электросетевая компания" 47. 32. Акционерное общество "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания", в составе которого: 1) товарищество с ограниченной ответственностью "Шыгысэнерготрейд" 48. 33. Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыэнергосбыт" 49. 34. Акционерное общество "Актобе ТЭЦ" 50. 35. Товарищество с ограниченной ответственностью "Тегис Мунай", в составе которого: 1) товарищество с ограниченной ответственностью "Мангышлак Мунай" Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" 51. 36. Акционерное общество "Жилстройсбербанк Казахстана" 52. 37. Дочерние и зависимые организации акционерного общества "Инвестиционный фонд Казахстана", являющиеся аффилированными с ними, подлежащие передаче в конкурентную среду: 1) акционерное общество "White fish of Kazakhstan" 2) акционерное общество "Уральский завод металлических конструкций и цинкования" 3) акционерное общество "Мырзабек Алтын Тас Груп" 4) акционерное общество "Раннила Казахстан" 5) акционерное общество "Иртышский химико-металлургический завод" 6) акционерное общество "Памс Пайп" 7) товарищество с ограниченной ответственностью "А-КБК" 53. 38. Акционерное общество "Национальное агентство по технологическому развитию" Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" 54. 39. Акционерное общество "КазАгропродукт" 55. 40. Акционерное общество "КазАгроФинанс" Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" 56. 41. Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская авиационная индустрия"

Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 3 июля 2018 года № 405 Приложение 7

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 30 декабря 2015 года № 1141

Перечень дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционерных обществ и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду