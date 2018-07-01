Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах нацкомпании «Казахстан инжиниринг»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».
МИА «Казинформ» публикует текст документа.
О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2018 года № 405
В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 169 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", подпунктом 7) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года "О Фонде национального благосостояния", постановлениями Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2009 года № 1070 "Об утверждении перечней национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, акции которых отчуждаются или передаются в доверительное управление по решению Правительства Республики Казахстан и решение о ликвидации, реорганизации которых принимается Правительством Республики Казахстан" и от 28 сентября 2011 года № 1103 "Об утверждении Правил приобретения государством прав на имущество по договору дарения" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить отчуждение путем безвозмездной передачи (дарения) в установленном порядке в государственную собственность 100 % пакета акций акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)" (далее - компания), принадлежащего акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", в количестве 21 476 802 (двадцать один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот две) штуки по договору дарения.
2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:
1) осуществить необходимые мероприятия, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления;
2) обеспечить передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций компании Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
3. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
|
Б. Сагинтаев
|
|
Утверждены
Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
раздел "г. Астана" дополнить строкой, порядковый номер 21-187, следующего содержания:
"21-187. Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)"".
2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:
раздел "Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 376-1, следующего содержания:
"376-1. Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)".".
3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2004 года № 810 "Об утверждении перечня объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 28, ст. 377):
в перечне объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, утвержденном указанным постановлением:
строку, порядковый номер 112, исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2009 года № 1070 "Об утверждении перечней национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, акции которых отчуждаются или передаются в доверительное управление по решению Правительства Республики Казахстан и решение о ликвидации, реорганизации которых принимается Правительством Республики Казахстан":
в перечне национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, акции которых отчуждаются или передаются в доверительное управление по решению Правительства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
строку, порядковый номер 11, исключить;
в перечне национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" на праве собственности или доверительного управления, решение о ликвидации, реорганизации которых принимается Правительством Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
строку, порядковый номер 11, исключить.
5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 "О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 77-78-79, ст. 588):
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. По государственным организациям и дочерним, зависимым организациям национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, балансовая стоимость которых составляет более 2500000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года (далее - крупные организации), подлежащим передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке:";
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
"3) рекомендовать национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным компаниям утвердить перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, согласно приложению 3.";
приложения 3 и 7 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к указанному постановлению:
в перечне дочерних, зависимых компаний акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", предлагаемых к передаче в конкурентную среду:
строки, порядковые номера 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 и 154, исключить.
6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2016 года № 704 "Некоторые вопросы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 58, ст. 373):
в Положении о Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности и его ведомств:
раздел "Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
"3) акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)".".
|
|
Приложение 1
|
|
Приложение 3
Перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке
|
№ п/п
|
Наименование организации
|
Способ реализации
|
2
|
3
|
4
|
Перечень организаций квазигосударственного сектора
|
Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"
|
16.
|
1.
|
Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы", в составе которого:
|
IPO
|
1)
|
акционерное общество "Казтеміртранс"
|
2)
|
акционерное общество "Пассажирские перевозки", в составе которого:
|
2.1)
|
акционерное общество "Багажные перевозки"
|
2.2)
|
акционерное общество "Вагон сервис"
|
2.3)
|
акционерное общество "Пригородные перевозки"
|
17.
|
2.
|
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз", в составе которого:
|
IPO
|
1)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"
|
2)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
|
3)
|
TH KazMunaiGas N.V., в составе которого:
|
3.1)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроКазахстан Ойл Продактс"
|
4)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", в составе которого:
|
4.1)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "Парк хранения сжиженного газа"
|
4.2)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "РТИ АНПЗ"
|
5)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Automation"
|
6)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "Тениз Сервис", в составе которого:
|
6.1)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ M-I"
|
18.
|
3.
|
Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"
|
IPO
|
19.
|
4.
|
Акционерное общество "Самрук-Энерго", в составе которого:
|
IPO / продажа стратегическому инвестору
|
1)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"
|
2)
|
акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
|
3)
|
Forum Muider BV (товарищество с ограниченной ответственностью "Богатырь Көмiр")
|
20.
|
5.
|
Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук", в составе которого:
|
IPO
|
1)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк"
|
2)
|
акционерное общество "Шалкияцинк ЛТД"
|
21.
|
6.
|
Акционерное общество "Казпочта"
|
IPO
|
22.
|
7.
|
Акционерное общество "Эйр Астана"
|
IPO
|
23.
|
8.
|
Акционерное общество "Казахтелеком". в составе которого:
|
1)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "Нурсат+"
|
2)
|
общество с ограниченной ответственностью "КТ-АйИкс"
|
24.
|
9.
|
Акционерное общество "Qazaq Air"
|
25.
|
10.
|
Акционерное общество "Аэропорт Павлодар"
|
26.
|
11.
|
Акционерное общество "Международный аэропорт Актобе"
|
27.
|
12.
|
Акционерное общество "Международный аэропорт Атырау"
|
28.
|
13.
|
Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"
|
29.
|
14.
|
Акционерное общество "Майкаинзолото"
|
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
|
30.
|
15.
|
KMG International N.V.
|
31.
|
16.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "НМСК "Казмортрансфлот", в составе которого:
|
1)
|
Alatau Shipping Ltd.
|
2)
|
Altai Shipping Ltd.
|
3)
|
Kazmortransflot Ltd.
|
4)
|
Kazmortransflot UK Ltd.
|
32.
|
17.
|
Акционерное общество "Казахстанско-Британский технический университет", в составе которого:
|
1)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "Институт инжиниринга и информационных технологий КБТУ"
|
2)
|
акционерное общество "Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского"
|
3)
|
акционерное общество "Институт химических наук им. А.Б. Бектурова"
|
33.
|
18.
|
Акционерное общество "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
|
34.
|
19.
|
Акционерное общество "Востокмашзавод"
|
35.
|
20.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Тальго"
|
36.
|
21.
|
Акционерное общество "Локомотив құрастыру зауыты"
|
37.
|
22.
|
Акционерное общество "Транстелеком"
|
38.
|
23.
|
Акционерное общество "Электровоз құрастыру зауыты"
|
39.
|
24.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Морской Северный Терминал"
|
40.
|
25.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE - Khorgos Gateway"
|
Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"
|
41.
|
26.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Solar"
|
42.
|
27.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Solar Silicon"
|
43.
|
28.
|
Акционерное общество "Каустик"
|
Акционерное общество "Самрук-Энерго"
|
44.
|
29.
|
Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
|
45.
|
30.
|
Акционерное общество "Алатау Жарык Компаниясы"
|
46.
|
31.
|
Акционерное общество "Мангистауская распределительная электросетевая компания"
|
47.
|
32.
|
Акционерное общество "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания", в составе которого:
|
1)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "Шыгысэнерготрейд"
|
48.
|
33.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыэнергосбыт"
|
49.
|
34.
|
Акционерное общество "Актобе ТЭЦ"
|
50.
|
35.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тегис Мунай", в составе которого:
|
1)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "Мангышлак Мунай"
|
Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
|
51.
|
36.
|
Акционерное общество "Жилстройсбербанк Казахстана"
|
52.
|
37.
|
Дочерние и зависимые организации акционерного общества "Инвестиционный фонд Казахстана", являющиеся аффилированными с ними, подлежащие передаче в конкурентную среду:
|
1)
|
акционерное общество "White fish of Kazakhstan"
|
2)
|
акционерное общество "Уральский завод металлических конструкций и цинкования"
|
3)
|
акционерное общество "Мырзабек Алтын Тас Груп"
|
4)
|
акционерное общество "Раннила Казахстан"
|
5)
|
акционерное общество "Иртышский химико-металлургический завод"
|
6)
|
акционерное общество "Памс Пайп"
|
7)
|
товарищество с ограниченной ответственностью "А-КБК"
|
53.
|
38.
|
Акционерное общество "Национальное агентство по технологическому развитию"
|
Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
|
54.
|
39.
|
Акционерное общество "КазАгропродукт"
|
55.
|
40.
|
Акционерное общество "КазАгроФинанс"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
|
56.
|
41.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская авиационная индустрия"
|
|
Приложение 2
|
|
Приложение 7
Перечень дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционерных обществ и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду
|
№ п/п
|
Наименование организации
|
2
|
3
|
Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
|
Дочерние и зависимые организации акционерного общества "Национальное агентство по технологическому развитию", являющиеся аффилированными с ними, подлежащие передаче в конкурентную среду:
|
1.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Технопарк КазНТУ им. К. Сатпаева"
|
2.
|
2.2
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Технопарк Сары-Арка"
|
3.
|
3.3
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Технопарк Алтай"
|
4.
|
4.4
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Технопарк "Алгоритм"
|
5.
|
5.5
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро транспортного машиностроения"
|
6.
|
6.6
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования"
|
7.
|
7.7
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро нефтегазового оборудования"
|
8.
|
8.8
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро сельскохозяйственного машиностроения"
|
Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
|
9.
|
1.
|
Акционерное общество "КазАгромаркетинг", в составе которого:
|
1)
|
типография акционерного общества "КазАгро Маркетинг"
|
10.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazBeef LTD"
|
11.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroTrade Export"
|
12.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroExport LTD"
|
13.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр поддержки микрокредитных организаций"
|
14.
|
6.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Ескельды"
|
15.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Энергия"
|
16.
|
8.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Махамбет"
|
17.
|
9.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Музтау Несие"
|
18.
|
10.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Комек"
|
19.
|
11.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Жамбыл-Несие"
|
20.
|
12.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Жигер-Есиль"
|
21.
|
13.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Мырзашол-Агро-С"
|
22.
|
14.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Сайрам-Агро-Б"
|
23.
|
15.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Сарыагаш-Агро"
|
24.
|
16.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Ордабасы-Агро-Б"
|
25.
|
17.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Отырар-Агро-Е"
|
26.
|
18.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazMeat"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Есиль"
|
27.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Есіл"
|
28.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Кокшетау"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"
|
29.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Aktobe Steel Production"
|
30.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Үй құрылыс комбинаты"
|
31.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобетермококс"
|
32.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Agro Holding"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Жетісу"
|
33.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Агро-Фуд"
|
34.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "СЗЦ Коксу"
|
35.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "СЗЦ Жаркент"
|
36.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "СЗЦ Алаколь"
|
37.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Койлык"
|
38.
|
6.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Шапағат"
|
39.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Куренбел"
|
40.
|
8.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Агросервис" (сервисно-заготовительный центр)
|
41.
|
9.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия Семиречья"
|
42.
|
10.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтомед"
|
43.
|
11.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кросс МАН"
|
44.
|
12.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖетісуМикроФинанс" микрокредитная организация"
|
45.
|
13.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қабанды Тас"
|
46.
|
14.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каскад малых ГЭС"
|
47.
|
15.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ОтауЖетісу"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Атырау"
|
48.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Атырау"
|
49.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Племенное хозяйство "Сарайшық"
|
50.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Первомайский"
|
51.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақжонас"
|
52.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ганюшкино егин онимдери"
|
53.
|
6.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Металл Продукт"
|
54.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Животноводческий комплекс "Алга"
|
55.
|
8.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Курмангазы"
|
56.
|
9.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Агросервис"
|
57.
|
10.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аналитическая лаборатория по охране окружающей среды"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс"
|
58.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Восточно-Казахстанский инновационный центр "Жардем"
|
59.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблDORкомхоз"
|
60.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Семей"
|
61.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюба Ертiс"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Орал"
|
62.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Оптово-розничный рынок сельскохозяйственных товаров "Ел-ырысы"
|
63.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Орал"
|
64.
|
3.
|
Акционерное общество "Батыс Кунбагыс"
|
65.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Licorice Kazakhstan"
|
66.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайық-цемент"
|
67.
|
6.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс құм"
|
68.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Батыр"
|
69.
|
8.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "EvRo-Батыс"
|
70.
|
9.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Желаев құмтасы"
|
71.
|
10.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайық-Недра"
|
72.
|
11.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Миргород құмтасы"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка"
|
73.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Централизованная производственно-розничная компания "Арқа-Изобилие"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
|
74.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мәрмәр-Тас"
|
75.
|
2.
|
Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Аятское"
|
76.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Верхне-Тобольский рыбопитомник"
|
77.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лига - 2010"
|
78.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лисаковский Картонно - Бумажный Комплекс"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
|
79.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро Холдинг Байконур"
|
80.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шипажай "Жаңақорған"
|
81.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылорда құс фабрикасы"
|
82.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан-Арай Жем"
|
83.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аральский рыбоперерабатывающий завод"
|
84.
|
6.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазРос Инновация"
|
85.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылорда қаржы компаниясы"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"
|
86.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "CASPIY PRINT"
|
87.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Каспий"
|
88.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагантубек"
|
89.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Inspection Company"
|
90.
|
5.
|
Акционерное общество "Инвестиционная компания "Мангистау"
|
91.
|
6.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспийский технический флот"
|
92.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build"
|
93.
|
8.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспий -Берекет"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"
|
94.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Финансовый центр "Павлодар"
|
95.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитальным строительством-ПВ"
|
96.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Wind Energy Pavlodar"
|
97.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш-Лада"
|
98.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания Павлодар"
|
99.
|
6.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодаршина"
|
100.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский тепличный комбинат"
|
101.
|
8.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ертіс-өркені"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Солтүстік"
|
102.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "СК-Финанс"
|
103.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Солтүстік"
|
104.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр Кызылжарского района"
|
105.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр Есильского района"
|
106.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Асық Тобол"
|
107.
|
6.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Швейный дом "Престиж"
|
108.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "АртоСам"
|
109.
|
8.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Наурыз-2030"
|
110.
|
9.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Баксинское MZM"
|
111.
|
10.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Володаровское PRP"
|
112.
|
11.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Новоишимский цементный завод"
|
113.
|
12.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кзылту-ТАС"
|
114.
|
13.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" "Солтүстік"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Шымкент"
|
115.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұран құрылыс"
|
116.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс Сапа"
|
117.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымкент қалалық коммуналдық базарлары"
|
118.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Автострой-Шымкент"
|
119.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иран Бақ-Оңтүстік"
|
120.
|
6.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңтүстік" Азық-түлік компаниясы"
|
121.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтынтөбе"
|
122.
|
8.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Опытное хозяйство "Бирликский"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы"
|
123.
|
1.
|
Акционерное общество "Жетiсу"
|
124.
|
2.
|
Акционерное общество "Бахус"
|
125.
|
3.
|
Акционерное общество "Компания Монтажспецстрой"
|
126.
|
4.
|
Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"
|
127.
|
5.
|
Акционерное общество "Алматинский технологический парк"
|
128.
|
6.
|
Акционерное общество "Искер"
|
129.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу Service Company"
|
130.
|
8.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Алматы Көмек"
|
131.
|
9.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Жетысу"
|
132.
|
10.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТрансСервис"
|
133.
|
11.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗНИПИЦВЕТМЕТ"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Astana"
|
134.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапаржай-Астана"
|
135.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка-Агро"
|
136.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Целинсельмаш Астана"
|
137.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисно-заготовительный центр "Астана Агро"
|
138.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанско-Чешский технологический центр"
|
139.
|
6.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "R.B.S. Technologies" (Р.Б.С. Технолоджис)
|
140.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустриальный комбинат социального питания "Астау"
|
141.
|
8.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "АсАгро"
|
142.
|
9.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальный рынок "Шапағат"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тараз"
|
143.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Керімбай Оязбекұлы атындағы Көктал"
|
144.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "имени Абдира Сагинтаева"
|
145.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тогызкент"
|
146.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово-закупочная компания "Тараз"
|
Акционерное общество "Парасат"
|
147.
|
1.
|
Акционерное общество "Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования "Парасат"
|
148.
|
2.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанско- Белорусское совместное предприятие "Голография Kazakh - Bel" (Голография Қазақ-Бел)
|
149.
|
3.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Учебно-научный комплекс опытно-промышленного производства аквакультуры"
|
150.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ФитоФарм Караганда"
|
151.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр инновационных технологий и промышленного инжиниринга"
|
Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"
|
152.
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "NurSolarAlmaty"
|
Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
|
153.
|
1.
|
Акционерное общество "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова"
|
154.
|
2.
|
Акционерное общество "Семипалатинский машиностроительный завод"
|
155.
|
3.
|
Акционерное общество "Тыныс"
|
156.
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз-ст Инжиниринг Бастау"
|
157.
|
5.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод промышленного оборудования "Астра"
|
158.
|
6.
|
Акционерное общество "832 Авторемонтный завод КИ"
|
159.
|
7.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "МБМ-Кировец"
|
160.
|
8.
|
Акционерное общество "Приборостроительный завод "Омега"
|
161.
|
9.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Талес Казахстан Инжиниринг"
|
162.
|
10.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Камаз-Семей"
|
163.
|
11.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыр инжиниринг"
|
164.
|
12.
|
Акционерное общество "КазИнжЭлектроникс"
|
165.
|
13.
|
Акционерное общество "ЗИКСТО"
|
166.
|
14.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецмаш - Астана"
|
167.
|
15.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "SMP Group"
|
168.
|
16.
|
Акционерное общество "Авиаремонтный завод № 406 ГА"
|
169.
|
17.
|
Акционерное общество "Авиаремонтный завод № 405"
- Казахстан и Латвия договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
- Утверждено соглашение между Казахстаном и Чехией о сотрудничестве в борьбе с преступностью
- Утверждены условия кредитования холдинга «Байтерек» для поддержки отечественных производителей техники
- Правительство приняло постановление о некоторых вопросах Министерства юстиции РК
- Дархан Калетаев провел встречи с членами Конгресса США
- Некоторые решения Правительства РК признаны утратившими силу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана