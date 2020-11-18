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    Правительство РК подготовит качественно новую регуляторную систему

    18 Ноября 2020, 21:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством будет подготовлено качественно новая регуляторная система. Об этом заявил Глава государства в ходе рабочей встречи Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ».

    Президент РК отдельно остановился на необходимости улучшения бизнес-климата в стране.

    «Все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной ревизии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Кроме того, Глава государства отметил, что в текущем году была усилена защита инвесторов от коррупционного давления. Антикоррупционное сопровождение Агентства по противодействию коррупции охватывает свыше 500 бизнес-проектов на общую сумму более 12 трлн тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Акорда Экономика
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