Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по обеспечению дальнейшей разработки зрелых нефтяных месторождений рассмотрены на заседании Энергетического совета под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В частности, обсуждены вопросы наращивания инвестиций в производство и повышения технико-экономических показателей месторождений, налогообложения, обеспечения занятости, соблюдения экологических требований и ряд других.

Премьер-Министр поддержал предлагаемые АО «НК «КазМунайГаз» и уполномоченными госорганами подходы, которые позволят обеспечить стабильный уровень добычи и увеличение поступлений в государственный бюджет.

На заседании также рассмотрены актуальные вопросы деятельности ТОО «Тенгизшевройл».



