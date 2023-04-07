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    Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений

    7 Апреля 2023, 17:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по обеспечению дальнейшей разработки зрелых нефтяных месторождений рассмотрены на заседании Энергетического совета под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.


    В частности, обсуждены вопросы наращивания инвестиций в производство и повышения технико-экономических показателей месторождений, налогообложения, обеспечения занятости, соблюдения экологических требований и ряд других.


    Премьер-Министр поддержал предлагаемые АО «НК «КазМунайГаз» и уполномоченными госорганами подходы, которые позволят обеспечить стабильный уровень добычи и увеличение поступлений в государственный бюджет.


    На заседании также рассмотрены актуальные вопросы деятельности ТОО «Тенгизшевройл».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Нефть
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