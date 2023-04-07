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Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений

Ринат Дусумов
7 Апреля 2023, 17:36
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по обеспечению дальнейшей разработки зрелых нефтяных месторождений рассмотрены на заседании Энергетического совета под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

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В частности, обсуждены вопросы наращивания инвестиций в производство и повышения технико-экономических показателей месторождений, налогообложения, обеспечения занятости, соблюдения экологических требований и ряд других.

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Премьер-Министр поддержал предлагаемые АО «НК «КазМунайГаз» и уполномоченными госорганами подходы, которые позволят обеспечить стабильный уровень добычи и увеличение поступлений в государственный бюджет.

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На заседании также рассмотрены актуальные вопросы деятельности ТОО «Тенгизшевройл».


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