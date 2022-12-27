Правительство РК одобрило проект Социального кодекса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство РК рассмотрело и одобрило проект Социального кодекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства проинформировала о мерах по повышению эффективности социального обеспечения, предусмотренных в проекте Социального кодекса РК.

В начале своего выступления глава МТСЗН отметила, что Социальный кодекс станет основой для построения новой социальной политики, главной целью которой будет создание базовых условий для укрепления и развития казахстанской семьи. Для ее реализации предусмотрено формирование нового социального контракта между государством, бизнесом и гражданами.

При разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, за его основу взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект кодекса состоит из 5 разделов, 19 глав и 267 статей.

Тамара Дуйсенова сделала акцент на 5 основных новеллах документа.

«Первая новелла – это Цифровая карта семьи (далее – ЦКС), которая формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. Главной целью ее внедрения является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. Поэтому в кодексе мы обозначили ЦКС как инструмент для формирования среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС будет служить своеобразным уведомителем, информирующим людей о полагающейся им государственной поддержке посредством рассылки SMS-сообщений. Пособия и выплаты будут назначаться в проактивном формате на основе данных, имеющихся в информационной системе», – сообщила министр.

Вторая новелла – новая парадигма государственной поддержки, которая предусматривает сначала адресные меры на упреждение социальных рисков, только затем адресную помощь, направленную на борьбу с последствиями социальных рисков.

При этом в Соцкодексе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми: продление срока выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет (охват более 500 тысяч матерей); внедрение стартового капитала для детей до 18 лет, формируемого за счет перераспределения 50% инвестиционного дохода Нацфонда (охват более 6 млн детей); присвоение статуса награжденных матерей женщинам, родившим более 6 детей, и увеличение им размера пособий (охват более 250 тысяч матерей).

«Еще одно важное изменение заключается в том, что с 2025 года черта бедности для назначения адресной социальной помощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума», – добавила Тамара Дуйсенова.

Третья новелла – трансформация системы социального обслуживания, главная цель которой – повышение доступности специальных социальных услуг (далее – ССУ) для лиц с инвалидностью (далее – ЛСИ), особенно в сельской местности.

«Предусматривается введение подушевого норматива. Для услуг будут отдельные нормативы, а для компенсаторных технических средств – предельные цены. Эти изменения, с одной стороны, приводят к дальнейшей монетизации некоторых видов деятельности или товаров, с другой стороны, широкое вовлечение частного сектора в предоставление ССУ позволит довести инфраструктуру отрасли до сельской местности.

Еще одно изменение – вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников или соцработников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями.

В рамках трансформации системы соцобслуживания также предусмотрено усиление института социальных работников. К социальной работе будут допускаться только сертифицированные специалисты, прошедшие независимую оценку квалификации», – проинформировала министр.

Четвертая новелла – повышение уровня социального обеспечения занятых граждан.

В своем выступлении Тамара Дуйсенова подчеркнула, что действующая в Казахстане система страхования по 5-ти социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям.

«Она будет сохранена, но меняется ее целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а, прежде всего, на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан», – сообщила министр.

Для достижения этой цели предусмотрено введение единого обязательного платежа для наемных работников малого бизнеса, специального налогового режима для граждан, работающих с помощью онлайн-платформы, снижение страховых тарифов для работодателей, которые страхуют своих работников от несчастных случаев.

«Принимаемые меры по снижению ставок будут сопровождаться поэтапным повышением размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и страховых компаний. Так, со следующего года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из ГФСС в размере 45% от прежнего дохода до 6 месяцев», – отметила глава МТСЗН.

Говоря об изменениях в системе пенсионного обеспечения, предусмотренных в проекте Соцкодекса, Тамара Дуйсенова сообщила, что для пенсионеров старшего и сегодняшнего поколения в ближайшие 5 лет будет увеличена базовая пенсия. Также размер максимального дохода, используемого для расчета размера трудовой пенсии, увеличивается с 46 до 55 месячных расчетных показателей или до 70% от средней заработной платы. Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей.

Кроме того, вносятся изменения по расширению прав вкладчиков по управлению своими активами. Так, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья.

Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей наколенной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.

Пятая новелла – новые подходы к сфере обеспечения занятости населения, которые будут реализованы по 3 направлениям.

Первое – либерализация рынка труда. Это означает признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость.

В этих целях введено понятие «независимого работника» – лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющего официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах.

«Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора. Для них предлагается определить налоговыми агентами операторов онлайн-платформ, которые будут обеспечивать уплату обязательных налоговых платежей и социальных отчислений в соответствии с внедряемым специальным налоговым режимом. В этом случае данная категория занятых, как и наемные работники, будут получать социальные выплаты из республиканского бюджета, государственных социальных фондов и из страховых компаний. При отсутствии соответствующих отчислений им предоставляются только минимальные государственные гарантии, установленные законодательством», – проинформировала министр.

Второе – повышение навыков рабочей силы.

Для оценки навыков и компетенций будет внедрена система сертификации. Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний, трудовых навыков и квалификации, которые необходимы на практике. При этом получить их смогут как обладатели формального, так и неформального и информального образования.

Третье направление – формирование цифровых центров занятости.

«На сегодня процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подачи заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через Электронную биржу труда. В связи с этим в проекте Соцкодекса предусматривается трансформация центров занятости в мобильные центры, которые будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учетом специфики областей», – пояснила Тамара Дуйсенова.

В завершение своего выступления глава МТСЗН отметила, что также подготовлен ряд поправок в законодательство, направленных на формирование новой миграционной политики и дальнейшее совершенствование трудового законодательства.

«Их цель – обеспечение экономики Казахстана востребованными и квалифицированными кадрами, совершенствование трудовых отношений между работодателями и работниками», – резюмировала министр.



