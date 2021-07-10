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    Правительство РК намерено повысить прямые иностранные инвестиции до $19 млрд

    10 Июля 2021, 11:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК намерено повысить уровень прямых иностранных инвестиций до 19 млрд. долларов США в текущем году. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Беспрецедентное падение в мире уровня инвестиций и усиление торговых войн обостряют глобальную конкуренцию за инвестиции и рынки. В контексте данного тренда Правительством реализуются системные меры по запуску нового инвестиционного цикла, такие как заключение инвестиционных соглашений, прямая работа с каждым держателем капитала на всех этапах цепочки добавленной стоимости, а также оперативное решение конкретных вопросов инвесторов в рамках регулярной работы Инвестиционного штаба», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина также озвучил задачи по привлечению инвестиций, стоящие перед Правительством на текущий год.

    «В текущем году перед нами стоят амбициозные задачи - повысить уровень инвестиций в основной капитал до 20% к ВВП, прямых иностранных инвестиций – до 19 млрд долларов США», - отметил Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Инвестпроекты Экономика
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