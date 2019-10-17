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    Правительство РК держит на контроле рост цен - Алихан Смаилов

    17 Октября 2019, 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК отслеживает и изучает причины роста цен на социально значимые продукты. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, вопросы инфляции очень важны, поскольку прямо отражаются на уровне жизни населения, на реальных денежных доходах. Поэтому эти вопросы находятся на постоянном контроле и в центре внимания Правительства. Мы практически ежемесячно этот вопрос рассматриваем с участием местных исполнительных органов. Что касается в целом инфляции, то в настоящее время годовая инфляция находится в заданном коридоре и составляет на сегодня 5,3%, и мы думаем, что до конца года из этого коридора не выйдем. Скорее всего, на уровне 5,3-5,5% останется», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы депутатов.

    Глава Минфина также добавил, что Правительство отслеживает повышение цен на продукты питания.

    «Вопросы повышения цен на социально значимые продукты питания в селекторном режиме мы постоянно отслеживаем, с анализом факторов, повлиявших на рост цены на тот или иной продукт питания, и принятием соответствующих необходимых мер», - отметил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минфин РК Цены и тарифы
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