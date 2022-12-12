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    Правительство реализует комплекс мер по снижению инфляции - Алихан Смаилов

    12 Декабря 2022, 11:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил основные показатели развития экономики Казахстана за 11 месяцев 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Премьер-Министра, за январь-ноябрь темп роста экономики составил 2,7%. Внешнеторговый оборот за январь-октябрь увеличился на 34% и достиг $111 млрд. Экспорт вырос на 45%, в том числе обработанных товаров – на 35%.

    «По состоянию на ноябрь текущего года показатель инфляции в Казахстане достиг отметки в 19,6%. Основными факторами для повышения инфляции стали: усиление геополитической напряженности, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства.

    По словам Алихана Смаилова, в настоящее время Правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

    «В рамках этой работы предусмотрены меры по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитию механизмов хранения и транспортировки продукции, поддержке розничной торговли», – сказал Алихан Смаилов.

    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрят отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов Инфляция Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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