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Правительство реализует комплекс экономических мер – Алихан Смаилов

1 Марта 2022 09:31
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Правительство реализует комплекс экономических мер – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрен вопрос влияния ситуации в Украине на экономику страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

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«На фоне известного всем резкого обострения внешнеполитической ситуации, Правительство и Национальный Банк приступили к реализации Плана совместных действий. План включает в себя меры по сдерживанию инфляции, сохранению стабильности на валютном рынке, поддержку занятости, созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательства», — сказал Премьер-Министр РК А. Смаилов.

Для обеспечения стабильности и защиты финансового рынка Правительство совместно с Национальным банком РК реализует программу защиты тенговых вкладов.

В рамках защиты тенговых депозитов предусмотрено начисление премий по депозитам. Также Правительством совместно с Национальным банком и НПП «Атамекен» принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

По программе «Дорожная карта бизнеса-2025» будет увеличено финансирование, в том числе субсидирование и гарантирование кредитов. Планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес. В приоритетных отраслях будут пересмотрены регуляторные акты госорганов. Эта работа по ревизии требований будет продолжена.

В текущем году в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі», Комплексного плана развития регионов и других программ из республиканского бюджета будут выделены средства.

В ходе заседания Правительства также затронут вопрос поддержки и развития отечественного индустриально-промышленного комплекса.

«Для развития отечественной промышленности особое значение имеет замещение импортных товаров путем индустриализации экономики и реализации инвестиционных проектов. При этом предприятия, получившие поддержку от государства, обязуются повысить заработную плату работникам», — сказал в ходе заседания Премьер-Министр РК.

В рамках повышения эффективности государственной поддержки агропромышленного комплекса разрабатываются новые подходы системы субсидирования. Дополнительно будут созданы условия для развития сельскохозяйственной кооперации и семейных хозяйств путем введения в оборот сельскохозяйственных земель.

«Приоритетную поддержку от государства получат проекты, направленные в первую очередь на повышение производительности и переработку сельскохозяйственной продукции. Эти и другие меры будут приняты Правительством в текущем году. Для их реализации Правительство приложит все усилия. Наша главная задача – обеспечение благополучия граждан страны», — резюмировал А. Смаилов.

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#Правительство РК   #Экономика   #Украина  
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