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    Правительство рассмотрело введение запрета на экспорт овец

    24 Июня 2021, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Правительство совместно с заинтересованными госорганами и организациями рассмотрело предложение председателя Национальной ассоциации овцеводов Казахстана А. Садырбаева по введению полного запрета на экспорт живого мелкого рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    Другие общественные организации в отрасли овцеводства выразили свою позицию не вводить запрет на экспорт овец, так как это может отрицательно повлиять на финансовое состояние фермеров.

    В текущем году из-за засушливых погодных условий отмечается рост цен на корма в южных регионах. Из-за низкого травостоя фермерам приходится заготавливать корма на большей площади, что увеличивает затраты на ГСМ и повышается стоимость кормов. В целях своевременной заготовки и закупа кормов фермеры будут вынуждены реализовывать приплод в летние, осенние периоды.

    Также, в связи с пандемией в полной мере не восстановлены экспортные рынки. Стоимость авиаперевозки выросла в 2 раза. Не во всех регионах имеются современные сертифицированные мясоперерабатывающие предприятия, позволяющие экспортировать излишки баранины на экспорт.

    Фермеры считают, что в этой непростой ситуации введение запрета на экспорт живых овец отрицательно повлияет на их финансовое состояние. Из-за низкой закупочной цены не окупятся затраты фермеров на содержание поголовья и дальнейшем они будут не заинтересованы увеличивать поголовье.

    С учетом мнений сторон Межведомственная комиссия считает преждевременным введение полного запрета на экспорт живых овец.

    По итогам обсуждений Минсельхозу поручено проработать введение осенью текущего года механизма квотирования вывоза живого скота в целях обеспечения сбалансированности сектора производства и реализации баранины.

    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК на начало текущего года поголовье МРС составляло 20,05 млн голов. Прирост по итогам 2020 года составил 902 тысяч голов (4,7%), что является самым высоким показателем за последние 10 лет.

    С начала текущего года за счет приплода поголовье овец увеличилось на 7,1 млн. Таким образом, к 1 июня т.г. в Казахстане насчитывается 27,1 млн голов МРС.

    Ежегодно в республике производится 172,4 тысячи тонн баранины. Обеспеченность внутреннего рынка составляет 100,7%. За 4 месяца текущего года преимущественно в ОАЭ, Узбекистан, Бахрейн и РФ экспортировано 538 тонн баранины.

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    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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