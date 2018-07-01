Правительство приняло постановление о некоторых вопросах Министерства юстиции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Республики Казахстан приняло постановление о некоторых вопросах Министерства юстиции РК.

МИА «Казинформ» публикует текст документа.

О некоторых вопросах Министерства юстиции Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2018 года № 425

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать государственные учреждения «Департамент юстиции города Шымкент», «Управление юстиции района «Байқоңыр» департамента юстиции города Астана».

2. Реорганизовать в установленном законодательством порядке:

1) государственное учреждение «Управление юстиции Райымбекского района департамента юстиции Алматинской области» путем выделения из него государственного учреждения «Управление юстиции Кегенского района департамента юстиции Алматинской области»;

2) государственное учреждение «Управление юстиции Мактаральского района Департамента юстиции Южно-Казахстанской области» путем выделения из него государственного учреждения «Управление юстиции Жетысайского района департамента юстиции Туркестанской области»;

3) государственное учреждение «Управление юстиции Сарыагашского района Департамента юстиции Южно-Казахстанской области» путем выделения из него государственного учреждения «Управление юстиции Келесского района департамента юстиции Туркестанской области».

3. Реорганизовать в установленном законодательством порядке государственное учреждение «Управление юстиции города Актобе департамента юстиции Актюбинской области» путем разделения на «Управление юстиции района «Астана» города Актобе департамента юстиции Актюбинской области» и «Управление юстиции района «Алматы» города Актобе департамента юстиции Актюбинской области».

4. Переименовать государственные учреждения - территориальные органы Министерства юстиции Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Установить, что финансирование учреждений осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Министерству юстиции Республики Казахстан.

6. Министерству юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить утверждение положений учреждений и их государственную регистрацию;

2) совместно с акиматами городов Астана и Шымкент, а также Алматинской, Актюбинской, Туркестанской областей принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

7. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1120 «Вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 41, ст. 532) следующие изменения и дополнения:

в Положении о Министерстве юстиции Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

в перечне территориальных органов, находящихся в ведении Министерства:

строку, порядковый номер 67, исключить;

дополнить строками, порядковые номера 16-1, 47-1, 67-1, 67-2, 205-1, 209-1, 217-1, следующего содержания:

«16-1. Департамент юстиции города Шымкента.»;

«47-1. Управление юстиции Кегенского района департамента юстиции Алматинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.»;

«67-1. Управление юстиции района «Астана» города Актобе департамента юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.";

«67-2. Управление юстиции района «Алматы» города Актобе департамента юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.";

«205-1. Управление юстиции Жетысайского района Департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.»;

«209-1. Управление юстиции Келесского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.»;

«217-1. Управление юстиции района «Байқоңыр» департамента юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан.»;

порядковые номера 14, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214-1, 214-2, 214-3, 214-4 изложить в следующей редакции:

«14. Департамент юстиции Туркестанской области.»;

«200. Управление юстиции города Арыса департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

201. Управление юстиции города Кентау департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

202. Управление юстиции города Туркестана департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

203. Управление юстиции Байдибекского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

204. Управление юстиции Казыгуртского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

205. Управление юстиции Мактааральского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

206. Управление юстиции Ордабасинского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

207. Управление юстиции Отрарского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

208. Управление юстиции Сайрамского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

209. Управление юстиции Сарыагашского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

210. Управление юстиции Созакского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

211. Управление юстиции Толебийского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

212. Управление юстиции Тюлькубасского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

213. Управление юстиции Шардаринского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.»;

«214-1. Управление юстиции Аль-Фарабийского района департамента юстиции города Шымкент Министерства юстиции Республики Казахстан.

214-2. Управление юстиции Енбекшинского района департамента юстиции города Шымкент Министерства юстиции Республики Казахстан.

214-3. Управление юстиции Абайского района департамента юстиции города Шымкент Министерства юстиции Республики Казахстан.

214-4. Управление юстиции Каратауского района департамента юстиции города Шымкент Министерства юстиции Республики Казахстан.».

8. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. Сагинтаев

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 13 июля 2018 года № 425

Перечень переименовываемых государственных учреждений - территориальных органов Министерства юстиции Республики Казахстан

1. Департамент юстиции Южно-Казахстанской области в департамент юстиции Туркестанской области.

2. Управление юстиции города Арыса департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции города Арыса департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

3. Управление юстиции города Кентау департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции города Кентау департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

4. Управление юстиции города Туркестана департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции города Туркестана департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

5. Управление юстиции Байдибекского района департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции Байдибекского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

6. Управление юстиции Казыгуртского района департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в Управление юстиции Казыгуртского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

7. Управление юстиции Мактааральского района департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции Мактааральского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

8. Управление юстиции Ордабасинского района департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции Ордабасинского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

9. Управление юстиции Отрарского района департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции Отрарского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

10. Управление юстиции Сайрамского района департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции Сайрамского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

11. Управление юстиции Сарыагашского района департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции Сарыагашского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

12. Управление юстиции Созакского района департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции Созакского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

13. Управление юстиции Толебийского района департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции Толебийского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

14. Управление юстиции Тюлькубасского района департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции Тюлькубасского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

15. Управление юстиции Шардаринского района департамента юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан в управление юстиции Шардаринского района департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

16. Управление юстиции Аль-Фарабийского района города Шымкента департамента юстиции Южно-Казахстанской области в управление юстиции Аль-Фарабийского района департамента юстиции города Шымкента.

17. Управление юстиции Енбекшинского района города Шымкент департамента юстиции Южно-Казахстанской области в управление юстиции Енбекшинского района департамента юстиции города Шымкента.

18. Управление юстиции Абайского района города Шымкента департамента юстиции Южно-Казахстанской области в управление юстиции Абайского района департамента юстиции города Шымкента.

19. Управление юстиции Каратауского района города Шымкента департамента юстиции Южно-Казахстанской области в Управление юстиции Каратауского района департамента юстиции города Шымкента.