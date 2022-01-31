Правительство приняло меры для снижения тарифов на услуги подъездных путей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 дал поручения по наведению порядка на подъездных путях. В связи с этим первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр поручил провести проверки деятельности субъектов естественных монополий, осуществляющих услуги в сфере подъездных путей, проанализировать ценообразование стоимости услуг и принять меры по снижению тарифов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Так, с 1 февраля текущего года в среднем на 80% снижены тарифы 21 субъекта, осуществляющего услуги предоставления подъездных путей в ряде регионов страны (Нур-Султан, Алматы, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Алматинская, Павлодарская, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская и Северо-Казахстанские области).

Также снижены тарифы на 93% (с 1741,53 тенге/вагон*км до 118,07 тенге/вагон*км) ТОО «ARMAN KALA LTD», предоставляющего услуги подъездных путей в Павлодарской области. Данная мера положительно скажется на стоимости энергетического угля ТОО «Богатырь комир», являющегося основным поставщиком топлива для энергопроизводящих организаций Казахстана.

Кроме того, в целях объективного ценообразования на 92% снижены тарифы АО «Центр транспортного сервиса» (с 2117,98 тенге/вагон*км до 164,29 тенге/вагон*км), крупнейшего балансодержателя подъездных путей, расположенных на ключевых железнодорожных объектах страны. Тарифы вводятся в действие с 1 марта текущего года.

Указанные меры окажут положительный эффект на транспортные расходы и конечные стоимости товаров, в том числе продуктов питания.

Работа Правительства в данном направлении будет продолжена.