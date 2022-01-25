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    Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства

    25 Января 2022, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство проводит работу по реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева по ликвидации последствий беспорядков и дальнейшему социально-экономическому развитию страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    5 января т.г. введен мораторий на повышение тарифов и цен на коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) для населения на 180 дней.

    Создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына», в который субъектами бизнеса уже перечислено свыше 20 млрд тенге.

    Начата реализация Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

    МВД выделены необходимые средства для укрепления материально-технического обеспечения подразделений органов внутренних дел. Департаментам полиции в регионах, где в ходе беспорядков был уничтожен служебный автотранспорт, поставлены 457 патрульных автомобилей и 70 автобусов.

    Гражданам и юридическим лицам, пострадавшим от массовых беспорядков, предоставлена отсрочка по погашению банковских займов и микрокредитов.

    Для снижения нагрузки на бизнес приостановлены налоговые и таможенные проверки, начатые по инициативе органов государственных доходов, а также приостановлено выставление уведомлений по камеральному контролю.

    Правительственной комиссией утвержден Механизм возмещения ущерба, причиненного субъектам МСБ в ходе беспорядков. В ближайшее время за счет средств резерва Правительства начнется возмещение ущерба предпринимателям по недвижимому, движимому имуществу, а также утраченным (украденным) товарно-материальным ценностям.

    Правительство определило оператором по сбору утилизационных платежей государственную компанию «Жасыл даму», 100% акций которой принадлежит государству. Ранее аккумулированные средства ТОО «Оператор РОП» перешли в собственность государства. Создана площадка с участием гражданского и бизнес-сообщества для выработки предложений по ставкам и механизмам использования утилизационных платежей.

    В целях поддержки социально уязвимых слоев населения разработаны Правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за аренду вторичного жилья.

    Для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести на базе call-центра 1414 была создана круглосуточная прямая линия. Для консультирования граждан привлечено 150 операторов, принято более 200 тыс. звонков.

    Стабилизирована работа коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

    Обеспечена стабильная работа финансовой системы, торговых объектов, всех видов транспортных перевозок и сообщений.

    Правительством отложена торговля газом до 1 января 2023 года на электронной торговой площадке. Параллельно Министерством энергетики совместно с участниками рынка начата работа по совершенствованию механизма торгов сжиженным нефтяным газом на электронной площадке в целях обеспечения прозрачности и недопущения необоснованного роста цен.

    Правительство продолжит принимать меры по оперативному и качественному исполнению поручений Главы государства, направленных на обеспечение дальнейшего социально-экономического роста и построение нового Казахстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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